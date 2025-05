Tradimento Anticipazioni 23 maggio 2025: Sezai mette Ipek alle strette. L'uomo avrà capito chi è davvero sua figlia?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 23 maggio 2025 su Canale 5: dopo aver parlato con Guzide, Sezai pensa sia il caso di affrontare l'argomento con Ipek: vuole sapere se sua figlia nasconda davvero qualcosa!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 maggio 2025, alle 14:10, Ozan ed Ilknur stanno avendo un'animata discussione su Zelis. Dopodiché, la donna va a trovare la figlia in carcere; Zelis appare molto provata, e le chiede dei soldi. Intanto, Selin è ancora ricoverata in ospedale, però non sembrano esserci miglioramenti. Oylum va a farle visita e, con gli occhi pieni di lacrime, le lascia un mazzo di fiori. Guzide, invece, prende coraggio e comunica a Sezai di essere sicura che Ipek nasconda qualcosa: la giovane avrebbe addirittura due automobili. Allora, l'uomo affronta il discorso con Ipek, che non reagisce bene: indignata, gli fa sapere che la seconda macchina appartiene ad Azra...

Tradimento: Ilknur va a trovare Zelis in carcere...

Durante la sua visita in carcere, Ozan ha fatto sapere a Zelis di volere il divorzio: non ha più alcuna intenzione di portare avanti la loro relazione amorosa, ora che ha aperto gli occhi su chi sia realmente. Dopodiché, il giovane ha un'accesa discussione con Ilknur proprio sulla detenuta. La donna, in pena per Zelis, la va a trovare in prigione, e, vedendola tanto provata, si preoccupa ancora di più. Inoltre, la figlia ha auna richiesta ben precisa da farle: avrebbe bisogno di un po' di denaro. Ilknur sceglierà di accontentarla oppure stavolta si tirerà indietro?

Oylum fa visita a Selin in ospedale... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Selin si trova ancora ricoverata in ospedale dopo il brutto incidente domestico, e, purtroppo, le sue condizioni non tendono a migliorare. Oylum le sta andando a far visita, e, con gli occhi colmi di lacrime, le lascia un mazzo di fiori. Nel mentre, Tolga continua a trovarsi dietro le sbarre, con l'accusa di aver attentato alla vita della moglie. Stando alla testimonianza di Serra, che però non ha assistito alla scena con i suoi occhi, il cognato avrebbe spinto giù dalle scale Selin con il chiaro intento di farle del male. Il giudice, ritenendo che ci possano essere alte probabilità che Tolga possa fuggire, ha persino convalidato lo stato di fermo...

Sezai affronta Ipek, nelle Anticipazioni della puntata del 23 maggio 2025 di Tradimento

Guzide prende coraggio e fa una confessione a Sezai. La donna confida al suo caro amico di avere la strana sensazione che Ipek nasconda qualcosa. Infatti, Guzide ha scoperto che la rossa ha addirittura due automobili. Allora, Sezai, sconcertato e sospettoso, ritiene che sia il caso di parlarne direttamente con Ipek per chiarire le cose. Nel momento in cui l'avvocato tocca lo spinoso argomento con lei, però, Ipek non la prende per niente bene: ha un'esplosione di rabbia. La giovane, indignata per le accuse rivoltele da Sezai, gli mostra una foto che testimoni che, in verità, il secondo veicolo in questione non sia di sua proprietà, bensì appartiene ad Azra!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.