La Promessa Anticipazioni 23 maggio 2025: Cruz furiosa, Catalina e Pelayo stanno umiliando tutti!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che Cruz se la prenderà con Catalina e Pelayo e li accuserà di umiliare la loro famiglia.

Cruz sarà sempre più infastidita dal comportamento e dalla presenza di Catalina e Pelayo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 23 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa non sopporterà più che sua figlia e il suo fidanzato diano così tanto nell’occhio ed espongano tutta la famiglia a drammi e scandali. La nobildonna vorrà anche indagare sulla morte di Don Gregorio ma Don Lorenzo le consiglierà di non esporsi visto quello che il maggiordomo ha combinato a palazzo. Curro si sentirà sempre più sopraffatto dai sensi di colpa mentre Santos e Petra proseguiranno con le loro perfide trame.

La Promessa Anticipazioni 23 maggio 2025: Cruz è una furia. Catalina e Pelayo devono smetterla

Catalina e Pelayo hanno scatenato la curiosità della stampa e nonostante i due avessero annullato l’incontro con i giornalisti, questi si sono presentati comunque alla tenuta, trovando i giovani impreparati e mettendo in imbarazzo tutta la famiglia. Cruz non sopporterà più di dover gestire situazioni come questa e vorrà liberarsi il prima possibile della sua ingombrante figliastra e del suo futuro marito. La marchesa perderà completamente la pazienza e attaccherà i due futuri sposi accusandoli di umiliare tutti e intimando loro di smetterla immediatamente.

La Promessa Anticipazioni: Curro in preda ai sensi di colpa

Cruz non si limiterà a prendersela con Catalina e Pelayo ma cercherà anche di capire cosa sia successo a Don Gregorio. Don Lorenzo diffiderà la marchesa dal fare qualsiasi mossa e la inviterà alla prudenza ricordandole quello che l’ex maggiordomo ha combinato a palazzo. Curro è crollato e ha confessato a Julia tutto quello che è successo al fronte. Il barone ha confermato di essere responsabile della morte di Paco e di non riuscire a scrollarsi di dosso il peso di averlo condannato. Dopo queste confessioni Julia riuscirà a perdonarlo o vorrà comunque la sua vendetta?

Petra e Santos continuano a tramare nell’ombra, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Petra vuole sabotare Marcelo per riuscire a cacciarlo dalla tenuta, liberandosi di lui e di Teresa, che per lei è colpevole di aver dimenticato troppo presto suo figlio Feliciano. La governante ha giurato di riuscirci e Santos potrebbe darle una mano. I due si sono già alleati da tempo e la cosa comincia a infastidire Don Ricardo, che teme che suo figlio continui a seguire una strada sbagliata. E in effetti è proprio così, visto che il valletto e Petra continueranno tramare nell’ombra, pronti a entrare di nuovo in azione.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.