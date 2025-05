The Family Anticipazioni 23 maggio 2025: Nedret viene arrestata. La donna ha davvero ucciso suo marito?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 23 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Nedret finisce in manette, poiché sospettata di aver commesso un efferato delitto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 maggio 2025 alle 16:30, la madre di Ekrem si è affidata a Nedret per organizzare la cerimonia dell'hennè di Elif, e Hulya lo prende come un affronto nei suoi riguardi. Poi, proprio nel corso della serata di festa, viene pubblicato in rete un articolo in cui si parla della presunta morte del marito della zia di Aslan. Intanto, quest'ultimo e Devin presenziano insieme ad un evento galante. Ekrem, invece, si ubriaca, sconvolto al pensiero che stia per convolare a nozze con una donna che non ama, mentre Yagmur è libera. Nel frattempo, lei sta trascorrendo una serata elettrizzante in compagnia di Bedri; tuttavia, il suo pensiero andrà sempre all'ex di cui è ancora innamorata. Parallelamente, nel bel mezzo del party, Nedret viene portata via in manette...

The Family: Nedret al centro della bufera...

Hulya è fuori di sé dalla rabbia. Mentre veniva trattenuta in centrale, la madre di Ekrem si è rivolta a Nedret per organizzare la cerimonia dell'hennè di Elif anziché a lei. Hulya non può tollerare questo affronto. Poco dopo, proprio nel corso della serata di festa, la signora si prende la sua rivincita sull'odiata cognata: viene pubblicato in rete un articolo in cui si parla della presunta morte del marito di Nedret. Intanto, Aslan e Devin stanno partecipando come una vera coppia ad un evento galante, dove lui dovrà fare affari con un importante imprenditore, e lei gli sarà di grande aiuto nel centrare il suo obiettivo...

Ekrem si ubriaca... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Mentre Elif, felice delle imminenti nozze, sta festeggiando, il futuro sposo è un'anima in pena. Ekrem ha accettato di conoscere la giovane e poi di prenderla in moglie soltanto perché convinto che ormai non ci potesse essere un futuro per lui e per la sua amata Yagmur. Infatti, quest'ultima gli aveva rifilato una bella menzogna per tenerlo a debita distanza, ossia che si era fidanzata con il suo collega Burak. Tuttavia, Ekrem ora sa che Yagmur gli ha mentito, e che è single. Sconvolto al pensiero che stia per sposare una persona di cui non è innamorato, mentre quella per cui batte il suo cuore è libera, il ragazzo si ubriaca...

Nedret in arresto, nelle Anticipazioni della puntata del 23 maggio 2025 di The Family

Yagmur pensa di avere un appuntamento di lavoro nel cuore della notte, ed invece, sorprendentemente c'è Bedri ad aspettarla. Lui, che sta tentando in tutti i modi di fare breccia nel suo cuore, crede di aver capito come fare a conquistarla: facendole passare una serata adrenalinica. Così, i due trascorreranno insieme una notte folle, durante la quale, però, lei continuerà a pensare ad Ekrem e alla fine della loro storia d'amore. Nel frattempo, nel corso della cerimonia dell'hennè di Elif, i festeggiamenti vengono interrotti dall'improvviso arrivo della polizia, che deve portare via in manette Nedret...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.30.