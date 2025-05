Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 maggio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 maggio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 maggio 2025 - Steffy e Taylor continueranno a parlare del loro ritorno a casa. La dottoressa rivelerà alla figlia di essere molto contenta di essere di nuovo a Los Angeles ma l’avvertirà che Rigde è molto preoccupato per lei. Lo stilista ha paura che la sua bambina abbia compiuto un’imprudenza tornando da Finn e vorrebbe poter fare qualcosa di più per impedire che la giovane corra dei rischi. La Hayes confesserà di essere anche lei in ansia e di sperare che le cose vadano bene. Steffy rincuorerà la sua mamma e le dirà di essere certa che Finn la proteggerà e non permetterà mai più alla sua madre naturale di avvicinarsi a loro... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 19 maggio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 19 maggio 2025 - Mualla si sente molto sotto pressione. La mora ha scoperto che Zelis è la mandante dell'omicidio di Behram, ma non riesce a trovarla. Turbata e frustata, Mualla sa di non potersi concedere il lusso di perdere il suo "braccio destro", ossia Kahraman, il quale si è messo in testa di lasciare la Turchia per andare in Argentina. Allora, nella speranza di riuscire a trattenerlo, la zia sta per spiazzarlo con una sconvolgente confessione: il piccolo Can non è davvero figlio di Behram. Inoltre, Mualla gli chiede di darle una mano a rintracciare Oylum. Kahraman, rimasto di stucco, che cosa deciderà di fare a questo punto? Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 18 al 24 maggio 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 19 maggio 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 19 maggio 2025 - Aslan viene a sapere che Ibrahim è ancora in terapia intensiva. Intanto, Serap sta cercando di fornirsi un alibi per difendersi dalle minacce del biondo, pronto a denunciarla. L'avvocatessa dà dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim e gli chiede di testimoniare a suo favore. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Peccato che, un attimo dopo, il futuro sposo scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak come gli aveva fatto credere. Nel frattempo, Devin preoccupata per il piccolo Kaya, che ha la febbre a quaranta, lo accompagna insieme ad Aslan nella struttura ospedaliera in cui lavora Ergun affinché lo visiti... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 19 al 23 maggio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 19 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 maggio 2025 - Curro sarà sconvolto dalla verità che Julia o meglio Matilde gli confesserà. Il giovane non saprà come comportarsi davanti al risentimento che la ragazza gli dimostrerà. Vera sarà molto preoccupata per il comportamento di sua madre che sta conquistando la stima delle cuoche. La giovane si confiderà con Lope, che la inviterà a mantenere la calma. Manuel racconterà a Don Romulo di aver parlato con Don Gregorio e di sperare che il maggiordomo rispetti il loro accordo. I due verranno sconvolti dall’arrivo del sergente Burdina, che informerà tutti della morte del marito di Pia. I giornalisti si presenteranno alla tenuta nonostante Catalina e Pelayo abbiano annullato l’incontro e troveranno i due giovani e la famiglia completamente impreparati... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 24 maggio 2025.