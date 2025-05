Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 19 maggio 2025 su Canale 5: Mualla, per riuscire a trattenere Kahraman, gli fa una sconvolgente rivelazione...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 maggio 2025, alle 14:10, Mualla vuole impedire a Kahraman di partire per l'Argentina. Per riuscire a trattenere il nipote, la donna gli rivela una sconcertante verità: il piccolo Can non è il figlio di Behram. Inoltre, Mualla lo supplica di darle una mano a rintracciare Oylum...

Tradimento: Mualla inchioda Zelis...

Mualla ha visto il video dell'incontro tra Oylum ed il sicario di Behram, ed era convinta che fosse la prova della colpevolezza di sua nuora. Allora, la donna ha dato ordine ai suoi uomini di rapirla; poi, però, ha scoperto che Oylum non c'entrava niente, perché in verità era stata Zelis a farle recapitare un messaggio per spingerla a vedere il malvivente in questione. Conscia del fatto che la vera mandante dell'omicidio del figlio fosse la bionda, Mualla ha tentato di acciuffarla, ma Zelis le è sfuggita. Non volendo darsi per vinta, la signora si è rimessa sulle sue tracce...

Tutti sulle tracce di Zelis... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mualla non è la sola che sta cercando Zelis per fargliela pagare. Sono arrivati ad Istanbul da Diyarbakir dei loschi individui che hanno un solo obiettivo, ossia vendicare Behram. Per tale ragione, questi uomini si sono recati subito nell'ospedale in cui è stata ricoverata Ilknur - dopo che sua figlia le ha involontariamente sparato - per rapirla ed usarla come "esca" per attirare nella loro rete Zelis. Tuttavia, incredibilmente, la signora è intervenuta per fermarli: anziché prendersela con la donna, avrebbero dovuto mettersi sulle tracce della ragazza...

Mualla lascia Kahraman di stucco, nelle Anticipazioni della puntata del 19 maggio 2025 di Tradimento

Mualla si sente molto sotto pressione. La mora ha scoperto che Zelis è la mandante dell'omicidio di Behram, ma non riesce a trovarla. Turbata e frustata, Mualla sa di non potersi concedere il lusso di perdere il suo "braccio destro", ossia Kahraman, il quale si è messo in testa di lasciare la Turchia per andare in Argentina. Allora, nella speranza di riuscire a trattenerlo, la zia sta per spiazzarlo con una sconvolgente confessione: il piccolo Can non è davvero figlio di Behram. Inoltre, Mualla gli chiede di darle una mano a rintracciare Oylum. Kahraman, rimasto di stucco, che cosa deciderà di fare a questo punto?

