La Promessa Anticipazioni 19 maggio 2025: Curro sconvolto, ora sa chi è davvero Julia!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 maggio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 Curro scoprirà che Julia è in realtà Matilde, la fidanzata di Paco. Intanto il sergente Burdina informerà la tenuta che Don Gregorio è morto.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 19 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap di Rete4 ci rivelano che Curro sarà sconvolto dalla verità che Julia o meglio Matilde gli confesserà. Il giovane non saprà come comportarsi davanti al risentimento che la ragazza gli dimostrerà. Vera sarà molto preoccupata per il comportamento di sua madre che sta conquistando la stima delle cuoche. La giovane si confiderà con Lope, che la inviterà a mantenere la calma. Manuel racconterà a Don Romulo di aver parlato con Don Gregorio e di sperare che il maggiordomo rispetti il loro accordo. I due verranno sconvolti dall’arrivo del sergente Burdina, che informerà tutti della morte del marito di Pia. I giornalisti si presenteranno alla tenuta nonostante Catalina e Pelayo abbiano annullato l’incontro e troveranno i due giovani e la famiglia completamente impreparati.

La Promessa Anticipazioni 19 maggio 2025: Curro sconvolto da Julia!

Curro ha rivelato a Manuel la verità e gli ha confessato di essere suo fratello e questo non sarà il solo momento di tensione che dovrà affrontare. Il giovane barone si troverà di fronte a una prova che non avrebbe mai immaginato di dover superare. Julia gli confiderà la sua vera identità e gli dirà di chiamarsi Matilde e di essere la fidanzata di Paco, il commilitone di Curro e Manuel, morto in guerra. Per il fratello di Jana sarà una rivelazione shock; il giovane capirà finalmente i motivi che hanno spinto la ragazza a recarsi a La Promessa e a farsi invitare a restare. Matilde svelerà di aver voluto conoscere l’assassino del suo innamorato e punterà il dito contro il baronetto, furiosa contro di lui e desiderosa di vendetta.

La Promessa: Vera ha paura che sua madre la metta nei guai

La duchessa de Carril continuerà a fare costanti visite a La Promessa, con la scusa di scrivere un libro di cucina. La nobile ha in realtà intenzione di riprendersi sua figlia, che finge di essere una cameriera. Vera rivelerà a Lope di essere molto preoccupata per le azioni di sua madre, che si sta ingraziando le cuoche con i suoi modi affabili. Il cuoco spingerà la ragazza ad avere pazienza e a non mostrare la sua ansia. Vera cercherà di trattenersi e in effetti riuscirà a non dare nell’occhio. Solo Teresa si renderà conto che qualcosa non va nel comportamento della duchessa, troppo carino per non avere un doppio fine. Catalina e Pelayo hanno annullato l'incontro con i giornalisti ma questi si presenteranno alla tenuta cogliendo i ragazzi e la loro famiglia completamente impreparati.

Don Gregorio muore, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana ha tremato! Manuel ha incontrato Don Gregorio e lo ha fatto portandosi dietro una pistola. Il marchese non si è mai fidato dell’ex maggiordomo e ha portato con sé un’arma per difendersi qualora l’uomo decidesse di usare le maniere forti. Il loro incontro non ha però riservato sorprese e il figlio di Cruz ha potuto proporre al marito di Pia un accordo affinché lui lasciasse le terre dei Lujàn per sempre. Il nobile racconterà tutto a Don Romulo, subito dopo aver rassicurato Jana. Sia il maggiordomo che Manuel saranno sconvolti dalla notizia che il sergente Burdina riferirà. Il militare riferirà di aver trovato Don Gregorio morto, assassinato!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.