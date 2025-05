The Family Anticipazioni 19 maggio 2025: Devin spaventata a morte, Kaya sta molto male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 19 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Devin è in ansia: il piccolo Kaya è molto malato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 maggio 2025 alle 16:15, Aslan viene a sapere che Ibrahim è ancora in terapia intensiva. Intanto, Serap sta cercando di fornirsi un alibi per difendersi dalle minacce del biondo, pronto a denunciarla. L'avvocatessa dà dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim e gli chiede di testimoniare a suo favore. Iskender e Turgut, invece, si recano dalla famiglia di Elif per chiedere la sua mano per conto di Ekrem. Peccato che, un attimo dopo, il futuro sposo scopre che Yagmur non è fidanzata con Burak come gli aveva fatto credere. Nel frattempo, Devin preoccupata per il piccolo Kaya, che ha la febbre a quaranta, lo accompagna insieme ad Aslan nella struttura ospedaliera in cui lavora Ergun affinché lo visiti...

The Family: Serap alla ricerca di un alibi...

Aslan sta per scoprire come sta suo zio: Ibrahim si trova ancora in terapia intensiva, ed i suoi organi interni sono compromessi. Non è detto che possa risvegliarsi dal coma. Intanto, la persona che lo ha ridotto così, Serap, sta cercando di fornirsi un alibi per riuscire a difendersi dalle minacce del biondo. Infatti, Aslan è in possesso di una foto compromettente, la prova che la incriminerebbe per il tentato omicidio dell'uomo. Allora, l'avvocatessa sta dando dei soldi allo scagnozzo di Ibrahim affinché testimoni che, il giorno in cui quest'ultimo ha accusato il malore, lei lo aveva incontrato semplicemente per questioni d'affari...

Ekrem sotto shock... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Iskender e Turgut si trovano a casa dei Elif: Ekrem deve chiedere ufficialmente la mano della giovane ai suoi genitori. Allora, il ragazzo diventa serio e promette che farà tutto ciò che è in suo potere per rendere Elif felice. A questo punto, lei acconsente alle nozze, e a seguire suo padre farà lo stesso. Poco dopo, però, Ekrem si reca in bagno, dove riceverà una telefonata che lo getterà nello sconforto più totale. Il braccio destro di Aslan viene informato del fatto che Yagmur non è fidanzata con il suo collega Burak come lei gli aveva fatto credere...

Devin in ansia per Kaya, nelle Anticipazioni della puntata del 19 maggio 2025 di The Family

Devin ce la sta mettendo davvero tutta per essere una brava zia per i piccoli Zeynep e Kaya, sia perché vuole mantenere fede ad una promessa fatta a Leyla sia perché ha un forte istinto materno, specialmente nei confronti degli amati nipotini. Pertanto, nel momento in cui Kaya inizia a stare male, la psicologa inizia ad agitarsi. Il bambino ha la febbre altissima, tanto che, dopo aver visto che non scende neanche con una doccia fredda ed i medicinali, Devin si prepara per accompagnarlo da suo padre affinché lo visiti. La raggiunge Aslan, ed i due si recano insieme nella struttura ospedaliera in cui lavora Ergun...

