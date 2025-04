Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 aprile 2025 - Eric non ha alcuna intenzione di rinunciare alla guerra con Ridge e vuole dimostrare a tutti, anche a se stesso, di saperci ancora fare. Il Forrester sarà molto contento di aver convinto Katie, l’ultima in ordine di tempo ad aver scoperto di lui, a non dire nulla sulla sua malattia anzi sulla sua imminente morte. Lo stilista darà gli ultimi ritocchi alla sua collezione e sarà convinto, come suo figlio, di vincere la sfida e di potersi godere il momento di grande gloria. RJ gli darà una mano e Donna gli starà accanto, non potrebbe volere di più. Intanto alla Forrester, dove si terrà la sfilata, cominceranno ad arrivare i primi ospiti importanti, tra cui alcune vecchie conoscenze della famiglia... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 29 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 29 aprile 2025 - Kahraman fa una promessa ad Oylum: farà tutto ciò che è in suo potere per restituirle il piccolo Can. Infatti, il giovane sta cercando di convincere sua zia Mualla a ragionare. Dopodiché, la ragazza si ritrova ad affrontare un delicato argomento con Tolga. Oylum rivela al suo ex che ha scoperto di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik. Tolga è sconvolto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 29 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 29 aprile 2025 - Devin sta cercando di convincere Aslan ad uscire dalla Villa in fiamme, e nel mentre sopraggiunge Cihan, che sembra molto compiaciuto nel vedere che la casa brucia proprio come bruciò quella dei suoi genitori biologici. Poco dopo arrivano i pompieri, Ibrahim e Yagmur. Hulya, sotto shock, dà uno schiaffo al figlio prediletto. La notizia dell'incendio inizia a circolare, ed arriva fino in carcere, dove Leyla l'apprende con sgomento, e pregando che non sia stato Aslan. I problemi, però, non finiscono qui... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 28 aprile al 2 maggio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 aprile 2025 - Manuel informerà Jana che presto potranno sposarsi. Il nuovo parroco del paese ha accettato di celebrare le loro nozze in segreto. La ragazza sarà molto contenta ma avrà comunque molta paura di trovarsi in difficoltà con i marchesi. Intanto Pia darà la sua benedizione alla coppia e augurerà loro di essere felici. Martina inviterà Julia a rimanere alla tenuta sino a quando non si sarà rimessa del tutto. La giovane accetterà di restare e comincerà a fare delle domande sulla guerra a Curro. Il barone ne sarà molto infastidito ma soprattutto non capirà tutto questo interesse dimostrato dalla nuova arrivata. Petra rivelerà a Santos di essere molto delusa e arrabbiata con Teresa ma gli dirà anche di non poter fare nulla per mettere i bastoni tra le ruote alla donna che avrebbe dovuto diventare sua nuora. Teresa, dal canto suo, spererà di poter recuperare il loro rapporto. Intanto approfitterà della partenza di Salvador, per assicurare un posto di lavoro a suo marito. Don Romulo accetterà di assumere Marcelo. Don Alonso sarà sempre più preoccupato per come si stanno mettendo le cose tra lui e Cruz... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 aprile al 4 maggio 2025.