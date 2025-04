Tradimento Anticipazioni 29 aprile 2025: Kahraman fa una promessa ad Oylum. Ecco di che cosa si tratta...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 29 aprile 2025 su Canale 5: Kahraman, dispiaciuto per Oylum, le promette che farà di tutto per aiutarla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 aprile 2025, alle 14:10, Kahraman fa una promessa ad Oylum: farà tutto ciò che è in suo potere per restituirle il piccolo Can. Infatti, il giovane sta cercando di convincere sua zia Mualla a ragionare. Dopodiché, la ragazza si ritrova ad affrontare un delicato argomento con Tolga. Oylum rivela al suo ex che ha scoperto di non essere la figlia biologica di Guzide e Tarik. Tolga è sconvolto...

Tradimento: Oylum è distrutta e furiosa...

Oylum sta provando un mix di forti emozioni, tra cui, senza ombra di dubbio, spiccano la disperazione e la rabbia. Infatti, la giovane è stata separata di nuovo dal piccolo Can, rapito per la seconda volta da Mualla. Come se non bastasse, Oylum ha poi scoperto che la spregevole suocera aveva persino cambiato il nome del bambino in "Behran", quello del defunto fratello. Spazientita, la ragazza ha deciso di contrattaccare. Oylum, supportata da sua cugina Azra, giornalista, ha rilasciato ad una testata online un'intervista contro Mualla...

Kahraman fa una promessa ad Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Kahraman è davvero rammaricato per ciò che sta accadendo, ed ancor di più per tutto ciò che Oylum sta subendo. Il giovane, sperando di poterle essere davvero d'aiuto, le sta facendo una promessa degna di nota: farà tutto ciò che è in suo potere per restituirle il piccolo Can. In effetti, conscio che ci sia sua zia dietro il rapimento del bambino, Kahraman sta affrontando il delicato argomento con Mualla, augurandosi di riuscire a farla ragionare. Il cugino di Behram sarà in grado di centrare il suo obiettivo oppure la donna sarà determinata come non mai a portare avanti i suoi diabolici propositi?

Oylum fa una confessione a Tolga, nelle Anticipazioni della puntata del 29 aprile 2025 di Tradimento

Oylum è triste perché le è stato tolto - nuovamente - il piccolo Can, ma non soltanto. La mora ha scoperto da poco - e nel peggiore dei modi - di essere "la figlia di nessuno": Mualla, nel corso del loro litigio in ospedale, le ha sbattuto questa frase in faccia. Allora, Guzide si è sentita obbligata a spiegarle che lei e Tarik erano recentemente entrati a conoscenza di non essere i suoi genitori biologici. Ora, Oylum sta rivelando di non essere la figlia naturale di Guzide e dell'avvocato anche a Tolga, il quale l'ascolta con grande sgomento...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.