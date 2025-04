La Promessa Anticipazioni 29 aprile 2025: Manuel e Jana pronti a sposarsi mentre Julia, la nuova ospite, tormenta Curro

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 29 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel riferirà a Jana che il nuovo parroco è pronto a sposarli in segreto mentre Julia comincerà a fare strane domande a Curro. Il barone ne sarà infastidito.

La Promessa ci aspetta con un nuovo appuntamento il 29 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Manuel informerà Jana che presto potranno sposarsi. Il nuovo parroco del paese ha accettato di celebrare le loro nozze in segreto. La ragazza sarà molto contenta ma avrà comunque molta paura di trovarsi in difficoltà con i marchesi. Intanto Pia darà la sua benedizione alla coppia e augurerà loro di essere felici. Martina inviterà Julia a rimanere alla tenuta sino a quando non si sarà rimessa del tutto. La giovane accetterà di restare e comincerà a fare delle domande sulla guerra a Curro. Il barone ne sarà molto infastidito ma soprattutto non capirà tutto questo interesse dimostrato dalla nuova arrivata. Petra rivelerà a Santos di essere molto delusa e arrabbiata con Teresa ma gli dirà anche di non poter fare nulla per mettere i bastoni tra le ruote alla donna che avrebbe dovuto diventare sua nuora. Teresa, dal canto suo, spererà di poter recuperare il loro rapporto. Intanto approfitterà della partenza di Salvador, per assicurare un posto di lavoro a suo marito. Don Romulo accetterà di assumere Marcelo. Don Alonso sarà sempre più preoccupato per come si stanno mettendo le cose tra lui e Cruz.

La Promessa Anticipazioni puntata del 29 aprile 2025: Jana e Manuel presto sposi

Jana e Manuel saranno pronti più che mai a sposarsi. A dare loro una spinta in più ci penserà Pia. L’ex governante – che ora si nasconde nella baracca di Ramona – li sentirà confabulare e rivelerà loro di aver sempre capito che tra loro ci fosse del tenero. La donna darà la sua benedizione alla coppia e augurerà tanta felicità alla loro unione. Manuel informerà Jana di poter procedere molto presto con le loro nozze. Il marchese informerà l’amata che il nuovo parroco del paese ha accettato di celebrare il loro matrimonio e di farlo nel totale segreto. Intanto Don Alonso, dopo la confessione di Don Lorenzo, si renderà conto che le cose tra lui e Cruz sono più complicate del previsto e sarà sempre più rammaricato e sconsolato.

Teresa trova lavoro a Marcelo nella puntata de La Promessa

Salvador lascerà la tenuta e nella puntata de La Promessa del 29 aprile 2025, Don Romulo informerà tutti della partenza del cameriere, che non farà presto più parte del loro gruppo. Teresa approfitterà della cosa e proporrà al maggiordomo di assumere Marcelo, suo marito, al suo posto. Romulo riterrà la proposta più che valida e accetterà, promettendo di procedere il prima possibile all’assunzione. Intanto Petra rivelerà a Santos di essere infuriata con Teresa e di considerarla una traditrice. Per la governante la sua ex nuora ha dimenticato troppo presto il loro amato Feliciano e meriterebbe di non trovare più felicità.

La Promessa: Julia tormenta Curro

Teresa spererà di recuperare il suo rapporto con Petra ma sarà ben consapevole che la cosa sarà molto difficile. Intanto la governante rivelerà a Santos di desiderare ardentemente di dare una lezione alla ragazza ma di avere le mani legate. Intanto alla tenuta è arrivata Julia.

La giovane ha riportato l’orecchino che Martina aveva perduto e ha ottenuto di rimanere a casa Lujàn per riprendersi del tutto dal suo improvviso malore. La ragazza ha accettato di restare e coglierà l’occasione per fare varie domande a Curro sulla guerra. Il barone sarà molto stupito da certe conversazioni che avrà con la nuova arrivata; non capirà il perché di tanta curiosità e ne sarà infastidito. Vi anticipiamo che Julia è un personaggio che nasconde grandi segreti.

