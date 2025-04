The Family Anticipazioni 29 aprile 2025: Hulya schiaffeggia Aslan! Madre e figlio ai ferri corti...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 29 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Hulya dà uno schiaffo ad Aslan dopo che quest'ultimo ha appiccato l'incendio a Villa Soykan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 aprile 2025 alle 16:50, Devin sta cercando di convincere Aslan ad uscire dalla Villa in fiamme, e nel mentre sopraggiunge Cihan, che sembra molto compiaciuto nel vedere che la casa brucia proprio come bruciò quella dei suoi genitori biologici. Poco dopo arrivano i pompieri, Ibrahim e Yagmur. Hulya, sotto shock, dà uno schiaffo al figlio prediletto. La notizia dell'incendio inizia a circolare, ed arriva fino in carcere, dove Leyla l'apprende con sgomento, e pregando che non sia stato Aslan. I problemi, però, non finiscono qui...

The Family: Aslan dà fuoco a Villa Soykan...

Aslan ha appiccato l'incendio a Villa Soykan. Il biondo si è reso conto che, ormai, quella casa è diventata un inferno per tutti coloro i quali ci vivono, o ci hanno vissuto; quindi, in nome di Leyla e Cihan, che hanno sofferto e stanno soffrendo enormemente a causa di Hulya, ha iniziato a spargere benzina ovunque, poi ha lasciato cadere un fiammifero acceso. Mentre la Villa brucia, Devin si rende conto che Aslan non ne è ancora uscito; in preda al panico, la rossa rientra per provare a tirare suo marito fuori da lì... peccato che Aslan sembri catatonico.

Cihan si compiace... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan sembra fuori di sé: continua a fissare il tavolo in fiamme, e a vedere se stesso, Cihan e Leyla da bambini. Devin lo sprona a reagire, ricordandogli che lei è al suo fianco, e che è giunto il momento di abbandonare la Villa prima che sia troppo tardi. Nel mentre, sopraggiunge Cihan, il quale è piuttosto compiaciuto nel vedere con i suoi stessi occhi che la casa in cui è cresciuto sta bruciando, proprio come quella dei suoi genitori biologici. Cihan si dice dispiaciuto soltanto quando vede arrivare Aslan e Devin ricoperti di fuliggine...

Hulya schiaffeggia Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 29 aprile 2025 di The Family

Arrivano i vigili del fuoco a Villa Soykan, seguiti poi da Ibrahim, che si affretta a confortare Hulya, e da Yagmur, la quale corre ad abbracciare Devin: aveva paura che potesse essere morta nell'incendio. La signora, sotto shock, senza battere ciglio e senza dire una parola, dà uno schiaffo ad Aslan. Al contempo, comincia a circolare la notizia dell'incendio, tanto che arriva fino in carcere. Leyla è sconvolta, e teme che possa esserci lo zampino di suo fratello. Come se non bastasse, Ekrem allerta Turgut del fatto che al porto turistico i lavoratori hanno appena dato avvio ad un'animata protesta...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.