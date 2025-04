Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 aprile 2025: Tutti a favore di Eric ma vincerà la sfida?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Donna e Katie sempre più determinate a stare accanto a Eric, sicuro che la sua collezione avrà successo!

Eric non ha alcuna intenzione di rinunciare alla guerra con Ridge e vuole dimostrare a tutti, anche a se stesso, di saperci ancora fare. Nella puntata di Beautiful in onda il 29 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester sarà molto contento di aver convinto Katie, l’ultima in ordine di tempo ad aver scoperto di lui, a non dire nulla sulla sua malattia anzi sulla sua imminente morte. Lo stilista darà gli ultimi ritocchi alla sua collezione e sarà convinto, come suo figlio, di vincere la sfida e di potersi godere il momento di grande gloria. RJ gli darà una mano e Donna gli starà accanto, non potrebbe volere di più. Intanto alla Forrester, dove si terrà la sfilata, cominceranno ad arrivare i primi ospiti importanti, tra cui alcune vecchie conoscenze della famiglia.

Beautiful Anticipazioni 29 aprile 2025: Eric ha convinto tutti a dargli una mano

Eric è al capolinea ed è ormai certo che per il Forrester ci sia poco tempo. Ad aver accorciato i tempi è stato lo sforzo che il designer ha profuso nella preparazione della sua collezione e della sua sfida contro Ridge. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e il dottor Colby ha dato la sua terribile diagnosi: rimangono sei mesi di vita. Il designer non ha voluto mollare la presa e ha persino convinto Katie a non dire nulla a nessuno e a mantenere il suo segreto come stanno facendo, ormai da tempo, Donna e RJ, che lo aiuterà a concludere la sua linea e a portarla in passerella tra pochissime ore. Ma come andrà a finire la guerra dei Forrester?

Beautiful: Tutti a favore di Eric!

Donna e Katie saranno più che mai pronte a stare vicine a Eric in questo momento così complicato e delicato della sua vita. Le Logan si sono arrese all’idea di non poter informare Ridge ma solo perché hanno capito che se lo facessero, creerebbero un dispiacere enorme nel Forrester senior, che si lascerebbe andare molto più di quanto non stia già facendo. Eric non si sta curando come dovrebbe, preso com’è dalla sfida con suo figlio. Le sorelle spereranno che una volta finita tutta questa storia, ci sia l’opportunità di dare una mano al patriarca della Forrester con la speranza, forse vana, di potergli allungare la vita oltre quei terribili sei mesi che gli sono stati diagnosticati. Anche RJ spererà che tutto si sistemi. Il giovane non è ancora al corrente della terribile novità su suo nonno ma presto lo verrà a scoprire.

La sfilata sta per avere inizio, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Alla Forrester è tutto pronto per la sfida tra i Forrester. C’è tanta attesa di vedere le due collezioni di alta moda una targata Ridge Forrester e l’altra Eric Forrester. Gli ospiti a cui Katie ha mandato l’invito cominceranno ad arrivare in azienda e a prendere posto in passerella. Tra questi ci saranno volti noti alla famiglia dei Forrester, come Lauren Fenmore, che sarà accompagnata da Esther Valentine, una grande fan di Eric che si rivelerà molto attratta da Charlie. Ma come finirà questa assurda guerra? Chi vincerà tra Eric e suo figlio?

