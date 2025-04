Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 aprile 2025 - Brooke non ha intenzione di permettere a Hope di tenere vicino Thomas Forrester. La Logan approfitterà di un momento di calma con sua figlia per tornare a metterla in guardia dal padre di Douglas, che potrebbe rivelarsi pericoloso come un tempo. La ragazza non si farà condizionare dagli avvertimenti della madre e ribadirà di avere tutto sotto controllo. Le due verranno raggiunte da Carter, spaventato anche lui dalla notizia che Deacon e Sheila stiano insieme. Il Walton spronerà la piccola Logan a tornare a parlare con suo padre e convincerlo a non lasciarsi plagiare dalla rossa. A casa Sharpe, Deacon e Sheila saranno molto felici di essersi difesi l’un l’altra e sono contenti della nuova vita che possono cominciare alla luce del sole. Ora che i loro figli sanno di loro, Sheila può cominciare a lavorare al ristorante come nuova cameriera... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 24 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 24 aprile 2025 - Selin telefona a Tolga, il quale sta uscendo dall'ospedale con Oltan. Allora, Tolga mente alla moglie, dicendole di trovarsi ancora ad Ankara. Intanto, Oylum, ancora sotto shock per il rapimento del piccolo Can, si dirige a casa di Mualla, certa di trovarci il figlioletto; in verità, ci troverà Kahraman. Zelis, invece, va in ospedale perché intenzionata a sbarazzarsi di Behram. Tuttavia, la giovane non riuscirà a portare a termine questo omicidio. Nel frattempo, qualcuno fa una scoperta sconvolgente: Kahraman viene a sapere che è stata davvero sua zia a rapire Can! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 24 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 24 aprile 2025 - Aslan fa sapere a Hulya che non hanno altra scelta: devono chiedere aiuto alla zia Nedret. La donna si oppone, ma il giovane chiama lo stesso la parente. Nedret si prende del tempo per pensarci. In seguito, Aslan e Devin affrontano l'argomento. La ragazza ha il timore che, se Nedret non accetterà di aiutarli, il marito sceglierà di utilizzare il porto per il contrabbando, quindi finire di nuovo in un brutto giro. Parallelamente, in carcere, Melek racconta a Leyla la sua storia: ha ucciso suo marito perché picchiava sempre la loro bambina, ora rimasta sola. Per finire, Aslan è sulle tracce di Sansar, mentre Devin si scontra con Hulya, la quale ha fatto andare i nipotini a scuola, contrariamente alla sua opinione... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 24 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 aprile 2025 - Petra sarà molto delusa da Teresa. La cameriera farà ritorno a La Promessa con una sorpresa. Rivelerà a tutti di essersi sposata in gran segreto. Per la governante sarà un vero e proprio tradimento; penserà che la giovane abbia dimenticato totalmente suo figlio. Intanto Cruz spiegherà a Don Alonso le sue intenzioni. La marchesa confesserà al marito di non voler avere nulla a che fare con lui e che il loro matrimonio sarà ormai solo di facciata. Don Alonso cercherà di avere spiegazioni da parte della moglie ma otterrà solo il silenzio. Salvador dirà a Maria dell’importante proposta di lavoro come primo valletto presso un’altra facoltosa famiglia. Il giovane dovrà lasciare molto presto la Promessa qualora accettasse questo nuovo impiego. Martina tornerà dalla merenda e rivelerà solo a Maria di come si sia sentita fuori posto durante la serata. Manuel e Don Romulo invece si occuperanno di Pia mentre Catalina arriverà a casa insieme a Pelayo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

