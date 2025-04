The Family Anticipazioni 24 aprile 2025: Aslan implora Nedret di aiutarlo, i Soykan rischiano di perdere tutto!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 24 aprile 2025 su Canale 5: Aslan chiede a sua zia Nedret di dargli una mano, perché i Soykan sono in una bruttissima situazione...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 24 aprile 2025 alle 16:50, Aslan fa sapere a Hulya che non hanno altra scelta: devono chiedere aiuto alla zia Nedret. La donna si oppone, ma il giovane chiama lo stesso la parente. Nedret si prende del tempo per pensarci. In seguito, Aslan e Devin affrontano l'argomento. La ragazza ha il timore che, se Nedret non accetterà di aiutarli, il marito sceglierà di utilizzare il porto per il contrabbando, quindi finire di nuovo in un brutto giro. Parallelamente, in carcere, Melek racconta a Leyla la sua storia: ha ucciso suo marito perché picchiava sempre la loro bambina, ora rimasta sola. Per finire, Aslan è sulle tracce di Sansar, mentre Devin si scontra con Hulya, la quale ha fatto andare i nipotini a scuola, contrariamente alla sua opinione...

The Family: Aslan chiama sua zia Nedret...

Aslan vuole contattare sua zia Nedret, pensando che soltanto lei potrà dargli una mano in queste difficile situazione. Infatti, la finanza ha notificato una pesante sanzione, ed ora i Soykan rischiano di perdere tutto, sia il porto turistico che la Villa. Quando Hulya viene a sapere che suo figlio è intenzionato a chiamare Nedret per chiederle di diventare la loro nuova socia, perde del tutto le staffe: non corre buon sangue tra lei e la parente. Nonostante la forte opposizione di Hulya, Aslan telefona a Nedret per avanzarle la sua proposta, e lei, altezzosa e pacata, gli fa sapere che ha bisogno di tempo per capire che risposta dargli...

Devin preoccupata per Aslan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan e Devin stanno parlando degli ultimi avvenimenti. La rossa ammette di avere paura: nel caso in cui Nedret dovesse rifiutarsi di dargli una mano, lui potrebbe persino decidere di seguire il consiglio di Ibrahim, ossia utilizzare il porto turistico per il contrabbando. Dunque, questo vorrebbe dire che Aslan tornerebbe a far parte del giro della malavita, e che, di conseguenza, potrebbe finire dietro le sbarre da un momento all'altro. Il biondo sembra molto divertito e soddisfatto: a quanto pare, Devin, benché sostenga di voler ancora divorziare, non ha mai smesso di amarlo...

La triste storia di Melek, nelle Anticipazioni della puntata del 24 aprile 2025 di The Family

In carcere, Melek sta raccontando a Leyla la sua triste storia. La giovane ammette di trovarsi dietro le sbarre perché accusata dell'omicidio di suo marito: in effetti, è stata Melek a togliere la vita al consorte, un uomo spregevole che non faceva altro che mettere le mani addosso alla loro piccolina, ormai rimasta sola. Nel mentre, Aslan è sulle tracce di Sansar. Il suo obiettivo è quello di rintracciare l'assassino per spingerlo ad assumersi la colpa dell'omicidio di Tolga: soltanto in questo modo sua sorella avrà una possibilità di uscire di prigione!

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.