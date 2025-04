Tradimento Anticipazioni 24 aprile 2025: Zelis pronta ad uccidere Behram!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 24 aprile 2025 su Canale 5: Zelis vuole sbarazzarsi di Behram... ma riuscirà ad andare fino in fondo?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 aprile 2025, alle 14:10, Selin telefona a Tolga, il quale sta uscendo dall'ospedale con Oltan. Allora, Tolga mente alla moglie, dicendole di trovarsi ancora ad Ankara. Intanto, Oylum, ancora sotto shock per il rapimento del piccolo Can, si dirige a casa di Mualla, certa di trovarci il figlioletto; in verità, ci troverà Kahraman. Zelis, invece, va in ospedale perché intenzionata a sbarazzarsi di Behram. Tuttavia, la giovane non riuscirà a portare a termine questo omicidio. Nel frattempo, qualcuno fa una scoperta sconvolgente: Kahraman viene a sapere che è stata davvero sua zia a rapire Can!

Tradimento: Tolga mente a Selin...

Selin e Serra stanno discutendo piuttosto animatamente: la prima ha scoperto che la seconda ha utilizzato i soldi che le aveva dato per comprarsi un paio di cuffie, anziché per pagare le bollette come stabilito. Allora, Selin, spazientita da questo comportamento da irresponsabile di Serra, le sta inveendo contro, quando all'improvviso in tv danno la notizia della scomparsa del piccolo Can, il figlioletto di Oylum e Behram, e della sparatoria in cui quest'ultimo è rimasto coinvolto. Preoccupatissima, la rossa telefona subito a Tolga. Il giovane, che sta uscendo dall'ospedale con Oltan, mente a Selin, dicendole di trovarsi ancora ad Ankara...

Oylum sulle tracce di Can... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum è ancora sotto shock. La ragazza si è da poco risvegliata dal coma ed ha scoperto che il piccolo Can era scomparso nel nulla. Conscia che qualcuno lo abbia rapito, Oylum si dice pronta a tutto pur di rintracciare il responsabile ed il figlioletto, anche se le sue condizioni fisiche sono ancora precarie. Ora che può essere dimessa, avendo il forte sospetto che, come sostiene Umit, ci sia Mualla dietro il sequestro di Can, si dirige proprio a casa della suocera, certa che lo troverà lì; invece, s'imbatte in Kahraman, il cugino di Behram...

Zelis prova ad uccidere Behram, nelle Anticipazioni della puntata del 24 aprile 2025 di Tradimento

Zelis sta per commettere un omicidio. La bionda viene ricattata da Behram, il quale è in possesso della prova che lei ha trascorso la notte con un altro uomo; allora, crede che la cosa migliore da fare sia approfittare della situazione in cui si trova Behram per tornare a dormire sonni tranquilli. Zelis raggiunge di nascosto la stanza d'ospedale in cui si trova il moro per provare ad ucciderlo; tuttavia, alla fine, non ce la fa. Intanto, Kahraman sta per scoprire che i sospetti di Umit ed Oylum erano più che fondati: c'è proprio sua zia Mualla dietro il rapimento del piccolo Can! Come deciderà di muoversi a questo punto il nipote della donna? La denuncerà oppure preferirà mantenere il segreto affinché Mualla non finisca nei guai?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.