Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 aprile 2025 - RJ è determinato a proteggere Luna costi quel che costi. Il ragazzo è deciso a frenare Li e affronterà di petto la dottoressa Nozawa e gliene dirà quattro. Il Forrester, dopo aver parlato con Finn ed essersi assicurato che lui proteggerà la cugina, chiamerà la zia di Luna per chiarirle la sua posizione e per intimarle di lasciare in pace sua nipote. Il figlio di Ridge sosterrà con forza che la presenza della giovane in azienda si è resa necessaria e che nessuno la allontanerà dalla Forrester. Intanto Hope, in attesa di sapere come andrà a finire lo scontro tra Brooke e Deacon, si presenterà da Thomas e si lascerà di nuovo andare alla passione con lui... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 aprile 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 18 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 18 aprile 2025 - Yesim prende parte ad un programma tv per raccontare la sua storia, e per fare un appello a Tarik: vorrebbe che le riportasse la piccola Oyku, senza la quale non può più vivere. Tuttavia, nel corso della diretta, Vedat, ex marito di Burcu, contatta lo studio televisivo per accusare la mora di essere responsabile della morte dell'ex moglie. Inoltre, nel corso della diretta, vengono mostrati video e foto in cui Yesim è insieme ad altri uomini. Furibonda, quest'ultima se ne va in fretta e furia! Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 13 al 19 aprile 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 18 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 18 aprile 2025 - Aslan accusa Hulya di essere felice per ciò che sta accadendo: lui sta divorziando da Devin, e Leyla è finita in prigione. Intanto, la psicologa sta provando a spiegare alle cognata che non può occuparsi dei piccoli Zeynep e Kaya. Leyla però insiste. Aslan, invece, scopre che Serap ha stretto un accordo con gli americani per salvare suo padre Ilyas. Dopodiché, nel corso della conferenza stampa, Aslan dichiara pubblicamente che Tolga, il responsabile della contabilità dei Soykan, è stato ucciso, ma che sua sorella è innocente. Infine, fa i nomi dei loro nemici: Cihan, Serap ed Ilyas, svelando così che quest'ultimo è ancora vivo... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 14 al 18 aprile 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 18 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 aprile 2025 - Petra ha grandi progetti per Santos e cercherà di metterli in pratica. La governante spingerà Don Ricardo a concedere al figlio una nuova carica, quella di valletto personale di Curro. Che cosa farà il maggiordomo? Don Romulo interverrà in qualche modo per fermarlo e per farsi che il giovane, che ha dimostrato di essere un uomo terribile, non ottenga una posizione di così tanto rilievo? Intanto Manuel e Jana arriveranno alla grotta dove si nasconde Pia e troveranno la donna in condizioni critiche. Maria Antonia penserà seriamente di lasciare la tenuta e questo scatenerà una dura lite tra Don Alonso e Don Lorenzo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 aprile 2025.