La Promessa Anticipazioni 18 aprile 2025: Petra ha grandi progetti per Santos e vincerà anche stavolta!

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 18 aprile 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Petra spingere Don Ricardo a dare una promozione a suo figlio mentre Manuel e Jana troveranno Pia in gravi condizioni. La situazione sarà molto preoccupante.

Petra ha grandi progetti per Santos e cercherà di metterli in pratica nella puntata de La Promessa in onda il 18 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che la governante spingerà Don Ricardo a concedere al figlio una nuova carica, quella di valletto personale di Curro. Che cosa farà il maggiordomo? Don Romulo interverrà in qualche modo per fermarlo e per farsi che il giovane, che ha dimostrato di essere un uomo terribile, non ottenga una posizione di così tanto rilievo? Intanto Manuel e Jana arriveranno alla grotta dove si nasconde Pia e troveranno la donna in condizioni critiche. Maria Antonia penserà seriamente di lasciare la tenuta e questo scatenerà una dura lite tra Don Alonso e Don Lorenzo.

La Promessa Anticipazioni 18 aprile 2025: Petra ha grandi progetti per Santos

Petra ha preso sotto la sua ala protettiva Santos ed è pronta ad aiutare il ragazzo a diventare sempre più importante all’interno della tenuta. La governante ha trovato qualcuno fatto della sua stessa terribile pasta e di certo non può perdere l’occasione di averlo come alleato, affinché possa mettere in atto tutti i suoi terribili piani. Petra spingerà Don Ricardo a nominare suo figlio valletto personale di Curro, così facendo il giovane sarà più vicino ai nobili e potrà riportare informazioni alla sua protettrice. Ma Don Ricardo accetterà?

Manuel e Jana in ansia per Pia. Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa.

Petra non si limiterà a orchestrare un piano per poter sfruttare a suo piacere Santos ma farà in modo di prendersi la sua vendetta personale nei confronti di Ayala. La governante recupererà da lui i soldi che Don Alonso ha consegnato alle suore come risarcimento della mancata partenza di Martina. Intanto Jana accontenterà Manuel e lo porterà alla grotta dove si nasconde Pia. I due ragazzi troveranno l’ex governante in gravi condizioni e per il marchese sarà chiaro di dover intervenire il più presto possibile per aiutarla e per proteggerla da Don Gregorio, sempre più terribile.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso e Don Lorenzo in lite

Cruz ha detto basta e ha preso di mira Maria Antonia. La nobile la sta tormentando da quando Don Lorenzo le ha messo la pulce nell’orecchio e l'ha spinta a tenere d’occhio la sua amica e suo marito, fin troppo intimi. La marchesa sta rendendo impossibile la vita della sua ospite e Maria Antonia ha cominciato a pensare che sia arrivato il momento di lasciare La Promessa per sempre. La notizia della sua probabile partenza getterà nel caos Don Alonso e Don Lorenzo. I due si accuseranno a vicenda di essere la causa di questa novità e finiranno per discutere così animatamente da attirare l’attenzione della stessa Cruz, che comincerà a non avere più dubbi che qualcosa sia successo tra Antonia e il suo consorte.

