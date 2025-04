The Family Anticipazioni 18 aprile 2025: Aslan dichiara guerra pubblicamente ad Ilyas!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 18 aprile 2025 su Canale 5: Aslan sfida apertamente Ilyas, che non reagisce per niente bene...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 18 aprile 2025 alle 16:40, Aslan accusa Hulya di essere felice per ciò che sta accadendo: lui sta divorziando da Devin, e Leyla è finita in prigione. Intanto, la psicologa sta provando a spiegare alle cognata che non può occuparsi dei piccoli Zeynep e Kaya. Leyla però insiste. Aslan, invece, scopre che Serap ha stretto un accordo con gli americani per salvare suo padre Ilyas. Dopodiché, nel corso della conferenza stampa, Aslan dichiara pubblicamente che Tolga, il responsabile della contabilità dei Soykan, è stato ucciso, ma che sua sorella è innocente. Infine, fa i nomi dei loro nemici: Cihan, Serap ed Ilyas, svelando così che quest'ultimo è ancora vivo!

The Family: Aslan accusa Hulya!

I Soykan si stanno preparando perché a breve alla Villa ci sarà un'importante conferenza stampa. Allora, Aslan approfitta del fatto che si trovi da solo con Hulya per accusarla di essere l'unica persona felice di tutte le disgrazie che stanno accadendo: gode del suo imminente divorzio da Devin, così come dell'arresto di Leyla. Senza scomporsi troppo, la donna si allontana, lasciando il figlio torvo in viso...

Devin deve dire di "no" a Leyla... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Leyla continua ad incalzare Devin. Quest'ultima è andata a trovare sua cognata in carcere, ma non si sarebbe mai potuta immaginare che cosa volesse chiederle. Leyla, infatti, l'ha sorpresa supplicandola di occuparsi in prima persona dei piccoli Zeynep e Kaya: non si fida di nessun altro, e di certo lo stesso si può dire dei bambini. La cosa importante è che essi non crescano con la spregevole Hulya. Devin vorrebbe tanto accontentarla, ma, commossa, le spiega di non poterlo fare, poiché ciò implicherebbe tornare a vivere alla Villa, mentre lei sta per divorziare da Aslan...

Aslan sfida apertamente Ilyas, nelle Anticipazioni della puntata del 18 aprile 2025 di The Family

Aslan viene informato dai suoi uomini che Serap ha in mente un piano ben preciso: si è accordata con gli americani per salvare suo padre Ilyas, ossia fargli lasciare il Paese di nascosto, per poi farlo sparire nel nulla, in modo tale che i suoi nemici non possano trovarlo. Il protagonista dichiara che il suo scopo è quello di andare a prendere l'uomo nel suo rifugio e neutralizzarlo. In seguito, nel corso della conferenza stampa, Aslan dichiara pubblicamente che Tolga, responsabile della contabilità dei Soykan, è stato ucciso per impedire a questi ultimi di ripulire la loro reputazione; in più aggiunge che Leyla è innocente. Per finire, annuncia che i loro nemici sono Cihan, Serap ed Ilyas, il quale è ancora vivo!

