Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 aprile 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 aprile 2025.

Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 aprile 2025 - Brooke è pronta a tutto per aiutare sua figlia e di certo non si lascerà scappare l’occasione di mettere un freno a Sheila Carter. Sotto richiesta di Hope, lei e Ridge affronteranno Deacon e tenteranno di convincerlo a lasciar perdere la sua relazione, pericolosa, con la Carter. I due picchieranno duro ma si troveranno davanti a un muro di spessi mattoni. Intanto la situazione di Luna potrebbe diventare meno complicata grazie a Finn e RJ. I due ragazzi prometteranno di proteggere la Nozawa da sua zia Li, che la vuole fuori dalla Forrester e lontana da Los Angeles immediatamente... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 17 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 17 aprile 2025 - dopo aver visto la foto con Tarik, Sezai dice a Guzide che se vuole tornare con il marito, lui si farà da parte; la giudice, però, gli fa sapere che non le è possibile perdonarlo per ciò che le ha fatto, e che è questo il motivo per cui ha deciso di lasciarlo, non perché è interessata a qualcun altro. Intanto, Ozan scopre che Tolga e Selin sono prossimi alle nozze, così si dirige da Fatih per convincerlo che il giovane non sia la persona giusta per sua figlia. L'uomo, allora, convince Selin a lasciare Tolga. Dopodiché, viene celebrato in gran segreto un matrimonio, quello tra Ozan e Zelis... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 17 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 17 aprile 2025 - Cihan chiede a Serap di far uscire Leyla dal carcere. Intanto, Hulya si scontra con Devin, imponendole di stare alla larga dalla sua famiglia. In un secondo momento, la povera Leyla viene ufficialmente dichiarata in arresto. Prima che venga portata via, Aslan l'abbraccia e le promette che l'aiuterà. Allora, la giovane viene condotta in carcere. Dopodiché, Devin va a farle visita, perché Leyla ha qualcosa d'importante da chiederle: vuole che sia lei ad occuparsi dei suoi due figlioletti... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 17 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 aprile 2025 - vedremo Don Lorenzo scatenarsi contro Ayala. Il De La Mata, sfruttando il momento poco propizio vissuto dal conte, partirà all’attacco e metterà in dubbio che Ignacio sia stato avvelenato. Le sue dichiarazioni lasceranno tutti senza parole, Ayala per primo. Intanto Virtudes comincerà a pensare di portare Adolfo a palazzo ma Petra si opporrà con tutte le forze e dirà alla ragazza che queste decisioni vengono prese solo e soltanto dalla marchesa, che di sicuro non vorrà saperne nulla. Catalina e Pelayo continueranno a voler fare andare bene la loro relazione mentre Jana confesserà a Maria di aver rivelato a Manuel che Pia è ancora viva... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

