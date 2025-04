La Promessa Anticipazioni 17 aprile 2025: Don Lorenzo accusa Ayala di essere un bugiardo

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 aprile 2025 su Rete4 vedremo Don Lorenzo mettere in dubbio che Ayala possa essere stato avvelenato. Il Capitano metterà in difficoltà il conte. Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 17 aprile 2025. Nella puntata della Soap che andrà in onda alle ore 19.35 su Rete4, vedremo Don Lorenzo scatenarsi contro Ayala. Il De La Mata, sfruttando il momento poco propizio vissuto dal conte, partirà all’attacco e metterà in dubbio che Ignacio sia stato avvelenato. Le sue dichiarazioni lasceranno tutti senza parole, Ayala per primo. Intanto Virtudes comincerà a pensare di portare Adolfo a palazzo ma Petra si opporrà con tutte le forze e dirà alla ragazza che queste decisioni vengono prese solo e soltanto dalla marchesa, che di sicuro non vorrà saperne nulla. Catalina e Pelayo continueranno a voler fare andare bene la loro relazione mentre Jana confesserà a Maria di aver rivelato a Manuel che Pia è ancora viva.

La Promessa Anticipazioni 17 aprile 2025: Don Lorenzo sbugiarda Ayala

Ayala è capitolato e ha rinunciato a punire Martina per quello che ha fatto. Per il conte cominceranno i problemi e si sgretolerà la patina di intoccabilità che si è creata intorno a lui. Il suo comportamento, che si è rivelato esagerato nei confronti della marchesina – che si è alla fine piegata al suo volere – ha spinto gli inquilini del palazzo a guardarlo con molto più sospetto. Don Lorenzo darà la sua sordida zampata e metterà pubblicamente in dubbio il fatto che il conte sia stato avvelenato. Il Capitano riferirà di essere certo che i sintomi avuti dal nobile potrebbero essere stati causati da altro e che lui sia stato un po’ troppo frettoloso nell’accusare Martina, se non addirittura bugiardo.

La Promessa: Petra gela Virtudes

Virtudes è terrorizzata dall'idea di non potersi occupare di Adolfo. Se non troverà il denaro ma soprattutto un posto adatto per il bambino. La ragazza penserà di portare suo figlio a vivere alla tenuta ma la sua idea verrà immediatamente bloccata da Petra. La cameriera non potrà permettere che la giovane faccia questi programmi. L’unica persona che può darle il permesso di prendere queste decisioni è Cruz e di certo la marchesa non le darà un permesso del genere. Intanto Catalina e Pelayo continueranno a impegnarsi per far andare bene le cose tra loro. Riusciranno a far sì che il loro amore non sfiorisca come l’altra volta?

Jana è certa che Manuel aiuterà Pia. Ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Jana ha rivelato a Manuel che Pia è viva e il marchese ha voluto sapere tutti i dettagli della questione ma soprattutto ha chiesto alla cameriera di portarlo alla grotta dove la donna si sta nascondendo. La domestica sarà molto contenta che il suo innamorato stia prendendo così seriamente la cosa e sicura di ricevere da lui supporto, rivelerà a Maria di aver parlato con il Lujàn e di essere fiduciosa che lui riuscirà a garantire la sicurezza di Pia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.