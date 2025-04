The Family Anticipazioni 17 aprile 2025: Devin sconvolta dalla particolare richiesta di Leyla...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 17 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Leyla lascia Devin senza parola, facendole una richiesta sconvolgente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 aprile 2025 alle 16:40, Cihan chiede a Serap di far uscire Leyla dal carcere. Intanto, Hulya si scontra con Devin, imponendole di stare alla larga dalla sua famiglia. In un secondo momento, la povera Leyla viene ufficialmente dichiarata in arresto. Prima che venga portata via, Aslan l'abbraccia e le promette che l'aiuterà. Allora, la giovane viene condotta in carcere. Dopodiché, Devin va a farle visita, perché Leyla ha qualcosa d'importante da chiederle: vuole che sia lei ad occuparsi dei suoi due figlioletti...

The Family: Leyla in arresto...

Tolga è morto perché è stato ucciso, e, a quanto pare, tutte le prove sono contro Leyla. Infatti, quest'ultima è stata prelevata con la forza da casa sua da due agenti, i quali, incuranti della sofferenza dei piccoli Zeynep e Kaya, le hanno messo le manette ai polsi e l'hanno portata via sotto gli occhi dei famigliari. A questo punto, Cihan impone a Serap di tirare fuori dal carcere Leyla. L'avvocatessa non sembra propensa ad accontentarlo, ma in realtà non ha molta scelta. Nel mentre, Hulya si scaglia contro Devin, imponendole di stare alla larga dalla sua famiglia; poi, si allontana con i nipotini, per i quali la psicologa è preoccupatissima...

Leyla in carcere... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

In tribunale, Leyla viene dichiarata ufficialmente in arresto: c'è il fondato sospetto che abbia commesso il crimine di cui è accusata, ossia l'omicidio di Tolga, e che possa inquinare le prove o addirittura tentare la fuga. Dunque, la poverina viene condotta in prigione. Prima, però, Aslan la stringe forte a sé e le chiede di fidarsi di lui, perché farà l'impossibile per riuscire a farla tornare in libertà. Quando Leyla mette piede in carcere, si rende immediatamente conto che sta per iniziare un periodo della sua vita particolarmente difficile...

Leyla fa a Devin una spiazzante richiesta, nelle Anticipazioni della puntata del 17 aprile 2025 di The Family

Devin va a fare visita a Leyla in prigione. Le due si abbracciano, poi Leyla, in preda alla disperazione, le spiega quanto sia difficile vivere dietro le sbarre, specialmente perché non può più vedere i suoi figlioletti. E proprio parlando di questi ultimi, la donna coglie la palla al balzo per fare una richiesta ben precisa a Devin. Leyla ha il timore che i piccoli Zeynep e Kaya possano essere tirati su dalla stessa persona che ha tirato su lei, la spregevole Hulya, e non può permettere che questo accada: vorrebbe che fosse la cognata, l'unica di cui si fidi e di cui si fidano i bambini, ad occuparsene...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 14 al 18 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.