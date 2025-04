Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 aprile 2025 - Taylor è una furia e non soltanto contro Hope. La Hayes affronterà prima Brooke e poi Ridge per cercare di capire cosa stia succedendo ai loro figli e per tentare di avere da loro una mano. Ma mentre con la Logan si scatenerà un’altra delle loro discussioni, con il Forrester non riuscirà nemmeno a parlare. Lo stilista non vorrà entrare nel merito di questa questione, su cui vorrà mantenere riserbo per non complicare ulteriormente la sua situazione famigliare già ampiamente difficile... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 4 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 4 aprile 2025 - nel corso del processo, Tarik dichiara apertamente di voler ritirare la querela contro Guzide, ma anche di voler provare a dare un'altra chance al loro matrimonio. Lei, sconvolta, chiede al giudice di concludere il processo, concedendole comunque il divorzio. Nel mentre, Yesim, che è presente in aula, dà di matto, sentendosi pugnalata alle spalle dall'amante. La mora viene allontanata. In un secondo momento, Tarik si reca da Oltan per chiedere perdono anche a lui. Tuttavia, il costruttore non si lascia abbindolare, conscio che dietro questa improvvisa redenzione dell'avvocato si nasconda soltanto la paura che venga a galla la verità si suoi misfatti!... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Quello che accade oggi, 4 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 4 aprile 2025 - Aslan non tollera il pensiero che Devin stia per partire per l'Inghilterra: lui resta inerme sul divano. Intanto, Cihan sta mettendo sotto torchio Serap: sa chi è, e sa che il suo obiettivo non è aiutare Devin ad ottenere il divorzio. Dopodiché, Aslan ha un'idea per fermare la moglie in partenza. Devin, infatti, sta salutando la madre e la sorella, poi si mette in viaggio con Ilkay. Tuttavia, durante il tragitto, lei fa fermare l'automobile per cacciare l'amico, conscia che sia in combutta con Hulya. In un secondo momento, Aslan riunisce la famiglia per avvisarli della nuova indagine avviata dal procuratore su di loro: potrebbero finire tutti in prigione per riciclaggio di denaro. Inoltre, aggiunge che c'è lo zampino di Cihan, e forse quello di Ilyas, che è ancora vivo. In effetti, al contempo, questi ultimi sono insieme, e vengono raggiunti dall'avvocatessa, Serap, che chiama "papà" Ilyas. Il protagonista sostiene che hanno una possibilità di cavarsela solo restando uniti, ed in questo momento fa irruzione la polizia per arrestarli. In realtà, fa parte di un piano di Aslan stesso... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 4 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 aprile 2025 - Manuel riuscirà a convincere sua madre a fare un passo molto importante per la loro famiglia. La marchesa accetterà di chiedere scusa a Catalina e si presenterà da lei nell’hangar. La marchesina sarà contenta di questo gesto, accetterà le scuse e prometterà di tornare a palazzo e fare di tutto per (ri)costruire il loro rapporto. Intanto Curro continuerà a tenere Martina nascosta e non la riporterà a casa fino a quando Ayala non avrà promesso di non prendere altri provvedimenti contro la ragazza. La duchessa De Carril si ripresenterà alla tenuta e chiederà alla figlia di tornare a palazzo con lei. Vera gelerà di nuovo la madre e poi affronterà Santos accusandolo di aver giocato sporco. Il valletto negherà qualsiasi suo coinvolgimento. Don Lorenzo frenerà i piani di Lope, Simona e Candela e impedirà loro di rimettere in piedi il business delle marmellate. Candela non perderà le speranze e rivelerà ai suoi colleghi di avere una nuova idea per aiutare Virtudes e il nuovo parroco arrivato in paese farà a caso loro... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

