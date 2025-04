The Family Anticipazioni 4 aprile 2025: Devin parte, ma Aslan ha un asso nella manica per fermarla!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 3 aprile 2025 su Canale 5: Devin è in partenza, però Aslan sa come impedirle di andarsene...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 4 aprile 2025 alle 16:40, Aslan non tollera il pensiero che Devin stia per partire per l'Inghilterra: lui resta inerme sul divano. Intanto, Cihan sta mettendo sotto torchio Serap: sa chi è, e sa che il suo obiettivo non è aiutare Devin ad ottenere il divorzio. Dopodiché, Aslan ha un'idea per fermare la moglie in partenza. Devin, infatti, sta salutando la madre e la sorella, poi si mette in viaggio con Ilkay. Tuttavia, durante il tragitto, lei fa fermare l'automobile per cacciare l'amico, conscia che sia in combutta con Hulya. In un secondo momento, Aslan riunisce la famiglia per avvisarli della nuova indagine avviata dal procuratore su di loro: potrebbero finire tutti in prigione per riciclaggio di denaro. Inoltre, aggiunge che c'è lo zampino di Cihan, e forse quello di Ilyas, che è ancora vivo. In effetti, al contempo, questi ultimi sono insieme, e vengono raggiunti dall'avvocatessa, Serap, che chiama "papà" Ilyas. Il protagonista sostiene che hanno una possibilità di cavarsela solo restando uniti, ed in questo momento fa irruzione la polizia per arrestarli. In realtà, fa parte di un piano di Aslan stesso...

The Family: Cihan mette Serap sotto torchio!

Aslan ha scoperto che Devin si sta per trasferire in Inghilterra, ed ancora non è riuscito a superarla. Infatti, nonostante tutte le brutte notizie che lo raggiungono, come ad esempio l'avvio dell'indagine contro la famiglia per riciclaggio di denaro, il giovane resta inerme sul divano a guardare dei documentari sugli animali. Intanto, Cihan mette Serap sotto torchio. L'uomo dice chiaramente all'avvocatessa di Devin di sapere chi sia realmente, e che il suo vero obiettivo non sia aiutare la sua assistita ad ottenere il divorzio da Aslan, bensì distruggere i Soykan!

Devin caccia via Ilkay... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan, finalmente, si alza dal divano: sembra aver avuto un'illuminazione su come poter fermare Devin in partenza. Infatti, quest'ultima sta salutando sua madre e sua sorella Yagmur, le quali sono dispiaciute al pensiero di doversi separare da lei. Devin si mette in viaggio con Ilkay, ma durante il tragitto chiede all'autista di fermarsi e chiede all'amico di scendere: non vuole averlo attorno, visto che ha scoperto che ha accettato dei soldi da Hulya, divenendo il suo complice. Ilkay vorrebbe poter avere l'occasione di spiegarle, però la rossa non ha la minima intenzione di starlo a sentire...

Il piano di Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 4 aprile 2025 di The Family

Aslan riunisce la sua famiglia attorno al tavolo della villa perché ha un'importante annuncio da fare: presto potrebbero finire tutti dietro le sbarre per riciclaggio di denaro. Il ragazzo aggiunge di essere certo che ci sia lo zampino di Cihan, ma non solo: quest'ultimo è in combutta con qualcuno, forse con il temibile Ilyas, il quale non è realmente morto come credevano. Infatti, intanto Cihan ed Ilyas stanno pranzando insieme, quando sopraggiunge Serap, che chiama l'uomo "papà". Aslan sottolinea l'importanza di restare uniti in questo momento cruciale, e all'improvviso fa irruzione la polizia per arrestare lui e gli altri presenti. In verità, fa tutto parte di un piano magistralmente architettato da Aslan per impedire alla moglie di partire: con l'indagine in corso, nessuno degli indagati, Devin compresa, possono lasciare il Paese!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.