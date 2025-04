Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 aprile 2025 - Eric è determinato a lasciare il segno, forse l’ultimo della sua vita. Il Forrester è talmente preso da quanto sta accadendo da non rendersi conto di come la sua famiglia stia soffrendo per le sue scelte. RJ non riuscirà più a tenere per sé il segreto di suo nonno e bisognoso di parlarne con qualcuno che non sia Donna, confesserà tutto a Luna. La ragazza gli prometterà di non dire nulla a nessuno e di aiutarlo. Peccato però che questo compito si riveli, giorno dopo giorno sempre più arduo. Lo stilista starà sempre più male... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Anticipazioni di oggi 3 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 3 aprile 2025 - Tarik si presenta all'improvviso a casa di Guzide e chiede scusa sia ad Ozan che ad Oylum: si è reso conto di aver commesso un errore diseredando entrambi. Dopodiché, l'uomo si mette a pedinare l'ex moglie, e così la sorprende a cena insieme a Sezai. Forse perché bramoso di vendetta, o forse perché accecato dalla gelosia, Tarik decide di fare un clamoroso dietrofront. Il giorno del processo, in tribunale, l'uomo dichiara fermamente che vorrebbe tentare di salvare il suo matrimonio con Guzide... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: La trama della puntata di oggi 3 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 3 aprile 2025 - Iskender e Turgut sono sulle tracce di Tolga. Quest'ultimo fugge, e viene rintracciato da Cihan, che lo mette sotto torchio. Intanto,Aslan e Hulya stanno discutendo. Lui è furibondo perché lei ha spedito Devin in Inghilterra per sbarazzarsene. Cihan, invece, raggiunge Devin, la quale lo ha chiamato per vederlo e chiedergli scusa. L'uomo accetta le sue scuse, poi le confida che la sua avvocatessa, Serap, lo ha contattato affinché testimoniasse in suo favore. La psicologa raggiunge il suo legale per chiarire la situazione. Dopodiché, rimasta sola, l'avvocatessa viene raggiunta Cihan, che le punta contro il dito... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Questo è quello che accade nell'episodio di oggi, 3 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 aprile 2025 - Tra Vera e Lope ci sarà un altro allontanamento e stavolta per decisione del cuoco. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 3 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Lope rivelerà alla sua amata cameriera di avere molta paura che tra loro non possa funzionare a causa delle loro differenze sociali. Il ragazzo ammetterà di essere molto inquietato e di temere che la giovane possa stancarsi di lui e abbandonarlo. Vera gli giurerà amore eterno ma non riuscirà a convincerlo del tutto. Il cameriere avrà bisogno di tempo per pensarci ma intanto continuerà a portare avanti l’idea di riprendere il business delle marmellate insieme a Candela e Simona. I tre riceveranno il sostegno di Don Romulo ma non quello di Don Ricardo, preoccupato – e a ragione – che Don Lorenzo possa inferocirsi e prendere provvedimenti. Catalina e Adriano si calmeranno a fatica dopo l’umiliante serata passata a palazzo ma avranno modo di trovare un nuovo equilibrio, tanto da spingere la marchesina a organizzare una cena romantica con lui e a chiedere a Simona di aiutarla... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

