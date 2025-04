The Family Anticipazioni 3 aprile 2025: Cihan affronta Serap e l'accusa apertamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 3 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Cihan ha capto chi c'è dietro la diffusione del video in cui si vede Devin mentre gli spara...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 aprile 2025 alle 16:40, Iskender e Turgut sono sulle tracce di Tolga. Quest'ultimo fugge, e viene rintracciato da Cihan, che lo mette sotto torchio. Intanto,Aslan e Hulya stanno discutendo. Lui è furibondo perché lei ha spedito Devin in Inghilterra per sbarazzarsene. Cihan, invece, raggiunge Devin, la quale lo ha chiamato per vederlo e chiedergli scusa. L'uomo accetta le sue scuse, poi le confida che la sua avvocatessa, Serap, lo ha contattato affinché testimoniasse in suo favore. La psicologa raggiunge il suo legale per chiarire la situazione. Dopodiché, rimasta sola, l'avvocatessa viene raggiunta Cihan, che le punta contro il dito...

The Family: Tolga fa una rivelazione a Cihan...

Iskender e Turgut sono ad un passo dall'acciuffare Tolga, il viscido marito di Leyla che ha tentato di far perdere le sue tracce, ma non ci riescono. Tolga, invece, viene intercettato da Cihan, il quale lo mette sotto torchio: ha bisogno che risponda immediatamente ad alcune delle sue domande. Allora, L'uomo gli rivela che Ilyas, l'acerrimo nemico della famiglia Soykan, non è veramente morto; in più, gli confessa che, dopo la raccolta fondi, ha falsificato un assegno per appropriarsi di un'ingente somma di denaro, avendone urgente necessità...

Aslan affronta Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan e Hulya stanno avendo un animato faccia a faccia. Lei gli racconta che ha rischiato di morire a causa di Cihan, dopo essere stata umiliata pubblicamente da Leyla; tuttavia, al figlio non importa nulla delle sue lamentele e dei suoi problemi, dato che ha un argomento più importante da affrontare: vuole sapere per quale ragione continua ad interferire con la sua vita, provando a separarlo da Devin e soffocandolo con il suo amore tossico. Hulya gli spiega che lo sta facendo per il suo bene, dato che lui e sua moglie si sono torturati a lungo a vicenda, proprio come hanno fatto in passato lei e suo padre. A questo punto, Aslan le promette che resteranno uniti, nell'amore o nell'odio.

Cihan accusa Serap, nelle Anticipazioni della puntata del 3 aprile 2025 di The Family

Devin contatta Cihan, il quale va a farle visita. La psicologa vuole chiedergli scusa per avergli sparato, e lui le fa sapere di averla perdonata, visto che è la sola che lo ha sempre tenuto in considerazione. Poi, Devin gli comunica che è in partenza per l'Inghilterra, mentre Cihan le confida di essere stato avvicinato dalla sua avvocatessa, Serap, la quale gli ha chiesto di testimoniare a suo favore nel processo contro i Soykan. La giovane è sorpresa, dato che non ne sapeva nulla. Pertanto, poco dopo Devin raggiunge Serap, che insiste nel sostenere che dovrebbero fare come dice lei, se vogliono distruggere la famiglia di Aslan; allora la sua assistita precisa che il suo unico obiettivo in realtà sia divorziare da quest'ultimo e basta. Quando Serap rimane sola, arriva Cihan, il quale l'accusa di aver diffuso il video incriminato...

