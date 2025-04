Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 aprile 2025 - la vita di Sheila sta per cambiare, di nuovo e stavolta in meglio. La Carter rifletterà sulla proposta di Deacon e nonostante la paura che la loro relazione possa creare danni, la rossa accetterà di diventare sua moglie e di aiutarlo a non perdere il suo rapporto con sua figlia e Brooke. Intanto tra Taylor e Hope continuerà la dura e accesa discussione. La Hayes non intenderà permettere alla piccola Logan di rovinare suo figlio e di farlo ricadere in vecchie e pericolose ossessioni. Ma ci riuscirà oppure i due ragazzi continueranno a essere convinti di voler continuare a frequentarsi nonostante Hope abbia chiarito di volere solo un rapporto passionale? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 2 aprile 2025 - Sezai, finalmente, torna a piede libero, ed il merito è di Guzide. Quest'ultima, dopo averlo tirato fuori di prigione, gli mostra la casa che ha preso in affitto per lui, in attesa che ci sia il processo. Intanto, Elmas incontra Tarik per dirgli che Guzide accetterà il divorzio soltanto nel caso in cui lui accetti di cederle la metà dei beni conquistati durante il loro matrimonio, e di pagare tutte le spese legali. Tarik, però, ha il forte sospetto che le due vogliano fargliela sotto il naso. Yesim, invece, sta mettendo le mani addosso a Dilek, pensando che lei sia incinta di Tarik. Temendo che Dilek possa mettere al mondo un bambino che diventerà l'unico erede dell'ingente patrimonio dell'avvocato, la mora la picchia ferocemente, poi la minaccia... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 2 aprile 2025 - Aslan trova Devin in lacrime. Quest'ultima, infatti, gli confessa di soffrire perché ha sempre desiderato diventare madre. Dopodiché, i due si baciano, poi passano la notte insieme. Il mattino seguente, Devin riceve i risultati delle analisi, e chiama la dottoressa per parlarle: la ginecologa non ha buone notizie per lei. Al contempo, Turgut avvisa Aslan che Devin è in procinto di trasferirsi in Inghilterra. La coppia si scontra, e alla fine lei gli dice di voler chiudere definitivamente. In un secondo momento, Devin si apre con Leyla, confessandole la verità sulla sua impossibilità di diventare madre e quindi di dare all'amato la famiglia che hanno sempre desiderato. Aslan, invece, rincasa per discutere con Hulya... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 aprile 2025 - Petra confesserà a Vera che è stato Santos a occuparsi degli inviti al tè di Margarita. La ragazza capirà di dover stare molto attenta al giovane e di non potersi fidare in nessun modo di lui. L’ha messa in difficoltà una volta e potrebbe presto rifarlo. Intanto Cruz sarà molto felice per il ritorno di Manuel e non vorrà che nessuno guasti questo momento. Per questo organizzerà un concerto per festeggiare il suo rampollo ma anche per salutare Maria Antonia, in partenza... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile 2025.