The Family Anticipazioni 2 aprile 2025: Devin fa una scoperta sconcertante!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 2 aprile 2025 su Canale 5: Devin riceve una terribile telefonata da parte della sua ginecologa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 2 aprile 2025 alle 16:40, Aslan trova Devin in lacrime. Quest'ultima, infatti, gli confessa di soffrire perché ha sempre desiderato diventare madre. Dopodiché, i due si baciano, poi passano la notte insieme. Il mattino seguente, Devin riceve i risultati delle analisi, e chiama la dottoressa per parlarle: la ginecologa non ha buone notizie per lei. Al contempo, Turgut avvisa Aslan che Devin è in procinto di trasferirsi in Inghilterra. La coppia si scontra, e alla fine lei gli dice di voler chiudere definitivamente. In un secondo momento, Devin si apre con Leyla, confessandole la verità sulla sua impossibilità di diventare madre e quindi di dare all'amato la famiglia che hanno sempre desiderato. Aslan, invece, rincasa per discutere con Hulya...

The Family: Aslan e Devin fanno l'amore!

Aslan sta cercando Devin, la quale si è allontanata in fretta e furia dal matrimonio dopo aver sentito gli spari: qualcuno tra gli invitati ha esploso dei colpi in aria per fare gli auguri agli sposi, e a Devin è tornata alla memoria la sera in cui ha sparato a Cihan e per lo shock ha abortito. Sconvolta, la giovane ha abbandonato la festa, ed ora il marito è finalmente riuscito a rintracciarla. In lacrime, Devin confessa di non riuscire a superare il trauma che ha subito perdendo il bambino, poiché ha sempre avuto un forte desiderio di maternità; poi si alza e se ne va, ma Aslan la raggiunge e le chiede un'altra possibilità. Alla fine, quest'ultimo riesce a vincere le sue resistenze, e tra loro scatta una bacio appassionato. Dopodiché, passano la notte insieme...

Devin scopre che non può avere figli... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Il mattino dopo aver trascorso una notte di passione con Aslan, Devin si risveglia e guarda il telefono: le sonno arrivate le risposte delle analisi. Allora, la giovane si allontana e chiama la sua ginecologa, la quale non ha buone notizie da darle. La dottoressa spiega a Devin che ritiene improbabile che lei possa restare di nuovo incinta a causa dell'infezione scaturita dall'aborto traumatico che ha avuto. Devin la ascolta con gli occhi colmi di lacrime... Nel mentre, anche il biondo riapre gli occhi, ed anche lui riceve per telefono una notizia che non gli piace per niente.

Aslan furioso con Devin, nelle Anticipazioni della puntata del 2 aprile 2025 di The Family

Turgut chiama Aslan per comunicargli che ha scoperto due cose molto interessanti: Hulya ha trasferito un'ingente somma di denaro sul conto di Ilkay, e Devin sta per trasferirsi in Inghilterra. Il protagonista non può credere alle sue orecchie. Furibondo, Aslan corre dalla consorte e le chiede una spiegazione. Devin, senza battere ciglio, gli dice che ha deciso di andare a vivere a Londra perché ha trovato un'ottima occasione lavorativa lì: un posto nella migliore clinica inglese. Inoltre, aggiunge che è stata proprio sua madre Hulya a farle questo favore. Per finire, gli urla in faccia che ha anche deciso di chiudere per sempre con lui. In un secondo momento, la rossa si apre con Leyla, alla quale confida di aver messo un punto alla storia con suo fratello perché ha scoperto che non potrà mai dargli la famiglia che hanno sempre desiderato. Aslan, al contempo, sta raggiungendo Hulya per discutere con lei...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.