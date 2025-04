Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° aprile 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° aprile 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° aprile 2025 - Taylor non è per nulla contenta che Thomas abbia una relazione con Hope. La Hayes, nonostante le rassicurazioni del Forrester, continuerà a credere che la Logan farà soffrire tremendamente il suo rampollo e deciderà di intervenire personalmente. Aggredirà Hope, reduce da un duro confronto con sua madre e Brooke avvenuto per lo stesso motivo, e le intimerà di stare lontana da suo figlio. La giovane designer non solo non si lascerà intimidire ma sarà piuttosto contenta di gelare la rivale di sua madre e di metterla a tacere con una dichiarazione sconvolgente. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

Tradimento: Questo è quello che accade oggi, 1° aprile 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 1° aprile 2025 - arriva in città Mualla, la madre di Behram. Il giovane, entusiasta della sua relazione amorosa con Oylum, ne parla con Mualla, alla quale riferisce anche che la sua idea sia quella di convolare a nozze con lei. Tuttavia, Mualla non sembra accogliere con gioia questa notizia. Intanto, Guzide fa visita ad Afsin, il giudice che sta seguendo il caso di Sezai. La donna vuole chiedergli di far andare a processo il suo assistito senza custodia cautelare, dato che ha le prove che mostrano chiaramente che si tratta di un complotto contro di lui... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 30 marzo al 5 aprile 2025.

The Family: Trama dell'Episodio di oggi 1° aprile 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 1° aprile 2025 - Aslan e Devin ballano al matrimonio, quando all'improvviso alcuni invitati iniziano a sparare in aria per fare gli auguri agli sposi. A questo punto, la psicologa ha un attacco di panico e scappia via. Intanto, Hulya sta parlando dal palco della sua nuova donazione per la fondazione, e arriva Leyla e prende la parola. La ragazza ammette di aver sempre avuto paura di lei, ma che ora non starà più in silenzio. Hulya se ne va sconvolta, tanto che non si rende conto che il suo autista è Cihan. Quest'ultimo torna ad accusarla di avergli distrutto la vita, poi prova a spaventarla a morte... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

La Promessa: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 1° aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° aprile 2025 - Martina è sparita e nessuno da dov’è. Il mistero attanaglierà tutta la tenuta dei Lujàn. Curro ha nascosto la marchesina in un luogo sicuro e che non ha alcuna intenzione di rivelare dove si trovi a nessuno. Il barone vuole salvare la ragazza dall’ira di Ayala e non la riporterà a casa sino a quando il conte non giurerà di non prendere più provvedimenti contro di lei. I marchesi così come tutti gli inquilini della grande villa nelle campagne spagnole saranno in ansia per la giovane. La sua fuga dal manicomio, inaspettata e sospetta, sta creando grande tensione. Anche nelle cucine ci sarà tanto fervore e i domestici spereranno di rivedere presto la dolce marchesina. L’unico a non essere di questo parere sarà Santos che insulterà la ragazza confessando di pensare che il fatto che sia scappata dimostri un disturbo mentale ben più grave di quello che si pensava... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile 2025.