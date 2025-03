The Family Anticipazioni 1° aprile 2025: Leyla si scaglia contro Hulya!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 1° aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Leyla umilia pubblicamente sua madre Hulya...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° aprile 2025 alle 16:40, Aslan e Devin ballano al matrimonio, quando all'improvviso alcuni invitati iniziano a sparare in aria per fare gli auguri agli sposi. A questo punto, la psicologa ha un attacco di panico e scappia via. Intanto, Hulya sta parlando dal palco della sua nuova donazione per la fondazione, e arriva Leyla e prende la parola. La ragazza ammette di aver sempre avuto paura di lei, ma che ora non starà più in silenzio. Hulya se ne va sconvolta, tanto che non si rende conto che il suo autista è Cihan. Quest'ultimo torna ad accusarla di avergli distrutto la vita, poi prova a spaventarla a morte...

The Family: ...

Aslan e Devin stanno ballando insieme al matrimonio del fratello della piccola Hulya, e lei, alla fine, sembra riuscire a lasciarsi andare tra le sue braccia. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che spezzerà l'incantesimo: alcuni degli invitati iniziano a sparare in aria per fare i loro auguri agli sposi. L'esplosione fa riaffiorare nella mente di Devin il ricordo della sera in cui sparò a Cihan, la stessa in cui, a causa di questo trauma, perse il bambino che portava in grembo. La poverina ha un attacco di panico che la spinge a scappare via dalla festa in tutta fretta...

Leyla umilia Hulya... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Hulya sta parlando al microfono in veste di fondatrice e direttrice della fondazione "La voce delle bambine", e tutti l'applaudono. Tuttavia, la donna non sa che Leyla è lì, e grazie ad uno stratagemma riesce ad eludere la sicurezza e ad entrare. Dopo aver abbracciato Hulya al centro della sala, la giovane prende la parola perché ha qualcosa da dire proprio a sua madre. Leyla, con un sorriso beffardo ed un tono sprezzante, tesse fintamente le lodi di Hulya, poi passa a delle accuse ben precise. La ragazza sottolinea che non starà più in silenzio come ha fatto per anni, avendo paura di lei: non le permetterà mai e poi mai di portarle via i suoi amati figlioletti!

Cihan spaventa a morte Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 1° aprile 2025 di The Family

Hulya, dopo essere stata umiliata pubblicamente da Leyla, si allontana frettolosamente dall'edificio in cui stava avendo luogo l'evento per la sua donazione alla fondazione. La signora appare tanto scossa quanto irritata, ed infatti non si rende nemmeno conto che sale sull'automobile al cui volante c'è Cihan. Quest'ultimo non perde tempo e le punta il dito contro per l'ennesima volta, accusandola di avergli rovinato la vita; allora Hulya si difende, ricordandogli che lo ha cresciuto come se lo avesse tenuto in grembo e partorito. Cihan, inferocito, accelera per metterle paura, e ci riesce...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.