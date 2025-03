Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 marzo 2025 - RJ sarà sempre più preoccupato per Eric e vorrebbe evitare che le sue condizioni di salute peggiorino. Il ragazzo vorrebbe rivelare a tutti, soprattutto a suo padre, la verità su suo nonno. Donna però lo pregherà di mantenere ancora il segreto e di permettere al Forrester di portare a termine il suo lavoro. Solo allora confesseranno alla famiglia cosa sta accadendo e quindi cos’ha portato il patriarca della maison a voler dimostrare a tutti di che pasta è ancora fatto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 28 marzo 2025 - Tarik trova il flacone del medicinale incriminato a casa sua. Sconvolto e sospettoso, affida la boccetta ad Omer affinché analizzi le impronte. Il flacone in questione era stato portato da Ilknur su ordine di Yesim nell'appartamento di Guzide per incastrarla, ma Zeynep se ne è accorta; allora, quest'ultima è andata a recuperarlo, lo ha affidato ad Umit, che lo ha riportato nella villa dell'avvocato... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 28 marzo 2025 - Turgut avvisa Aslan di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti, poi gli comunica che sono riusciti a far oscurare il video. Poi, il biondo e Devin riaccompagnano una bambina al matrimonio del fratello da cui è fuggita, mentre Hulya viene accontentata da Ilkay, il quale le dice di aver acquistato i biglietti per Londra per sé e per la psicologa. Leyla, invece, sta giocando con i suoi figli, quando riceve un documento in cui c'è scritto che sarebbe inadeguata a prendersi cura di loro e alla gestione domestica: sua madre vuole toglierle i bambini. Dopodiché, Devin viene chiamata dal padre, Ergun, il quale le comunica che i risultati dei test ormoni saranno pronti a breve, perché la situazione potrebbe essere più seria del previsto... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 28 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 marzo 2025 - la vendetta di Santos si rivelerà spietata e Vera si troverà in grande difficoltà. Margarita scoprirà che alla sua festa è stata invitata una persona in più. La marchesa si troverà davanti alla duchessa de Carril, che la ringrazierà per il suo invito e sarà molto felice di essere di nuovo alla tenuta, dove si nasconde sua figlia Vera. Vera scoprirà con orrore che la sua mamma è tornata e stavolta non riuscirà a evitarla. Intanto Padre Fermin perdonerà Virtudes ma la informerà di doverla licenziare. Don Romulo informerà Don Alonso che la tomba di Pia è stata profanata e così facendo cercherà di ottenere un aiuto dal marchese per fermare la follia di Don Gregorio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

