The Family Anticipazioni 28 marzo 2025: Devin è gravemente malata?

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 28 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Devin riceve una preoccupante telefonata da parte di suo padre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 marzo 2025 alle 16:50, Turgut avvisa Aslan di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti, poi gli comunica che sono riusciti a far oscurare il video. Poi, il biondo e Devin riaccompagnano una bambina al matrimonio del fratello da cui è fuggita, mentre Hulya viene accontentata da Ilkay, il quale le dice di aver acquistato i biglietti per Londra per sé e per la psicologa. Leyla, invece, sta giocando con i suoi figli, quando riceve un documento in cui c'è scritto che sarebbe inadeguata a prendersi cura di loro e alla gestione domestica: sua madre vuole toglierle i bambini. Dopodiché, Devin viene chiamata dal padre, Ergun, il quale le comunica che i risultati dei test ormoni saranno pronti a breve, perché la situazione potrebbe essere più seria del previsto...

The Family: Aslan riceve delle informazioni importanti...

Turgut sta chiamando Aslan, rimasto a Smirne con Devin, per avvisarlo di aver visto Ibrahim parlare con due tipi sospetti: è certo che lo zio abbia preso di mira il porto appena inaugurato. In più, il tirapiedi lo informa del fatto che, finalmente, sono riusciti ad oscurare il video "Notte di sangue alla Villa dei Soykan". Il biondo, vedendo la moglie, chiude subito la conversazione per raggiungerla. Poi, sentono una bambina piangere, e così, dopo averle chiesto che cosa stesse succedendo, la riaccompagnano dalla sua famiglia, radunata al matrimonio di suo fratello da cui lei è scappata perché gelosa.

Duro colpo per Leyla... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Ilkay contatta Hulya, la sua complice, per comunicarle di averla accontentata: ha fatto come gli aveva chiesto, ossia ha utilizzato i soldi del suo bonifico per acquistare i biglietti per Londra per se stesso e per Devin. La donna è soddisfatta. Intanto, per Leyla è in arrivo una vera doccia fredda. La bionda sta giocando con i figlioletti quando le bussano alla porta; il postino le consegna un documento in cui c'è scritto che è stata indicata come non idonea a prendersi cura dei bambini e alla gestione della casa. Conscia che questo sia un tentativo di Hulya di toglierle i figli, facendola passare per tossicodipendente, Leyla si chiude in bagno, sconvolta e terrorizzata al pensiero che sua madre possa ottenere ciò che vuole...

Devin ha un problema di salute, nelle Anticipazioni della puntata del 28 marzo 2025 di The Family

Devin ed Aslan stanno accompagnando la bambina in cui si sono imbattuti alle nozze del fratello, quando lei riceve una telefonata. Devin risponde, è suo padre Ergun. Quest'ultimo vuole assicurarsi che stia bene, anche perché ha visto in rete il video "Notte di sangue alla Villa dei Soykan". D'altra parte, Ergun vuole anche farle sapere che a breve saranno pronti i risultati dei test ormonali a cui si è sottoposta, e che la sua situazione potrebbe essere più grave di quanto si pensi: infatti, potrebbe non trattarsi di una semplice infezione uterina. Purtroppo, non è raro che nei casi di aborti causati da forti traumi ci siano delle complicazioni simili...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.