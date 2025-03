Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 marzo 2025: RJ pronto a lanciare una notizia bomba ma Donna lo prega di tacere

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 28 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che RJ vorrebbe rivelare a tutti la verità ma Donna glielo impedirà. Per il momento nessuno dovrà sapere di Eric... ma a che prezzo?

Nella puntata di Beautiful del 28 marzo 2025, RJ sarà sempre più preoccupato per Eric e vorrebbe evitare che le sue condizioni di salute peggiorino. Le anticipazioni dell’episodio della Soap in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che il ragazzo vorrebbe rivelare a tutti, soprattutto a suo padre, la verità su suo nonno. Donna però lo pregherà di mantenere ancora il segreto e di permettere al Forrester di portare a termine il suo lavoro. Solo allora confesseranno alla famiglia cosa sta accadendo e quindi cos’ha portato il patriarca della maison a voler dimostrare a tutti di che pasta è ancora fatto.

Beautiful: La sfida tra Eric e Ridge sta causando danni

Come purtroppo era prevedibile – e Carter lo aveva predetto sin da subito – la sfida tra Eric e Ridge sta causando molti guai. La maison sarà costretta a fare dei tagli alle altre collezioni, come quella di Brooke e Hope, e la Logan senior è molto preoccupata che sua figlia debba pagare pegno, proprio ora che aveva cominciato a ingranare. La bionda spererà che la sua bambina riesca a far fronte a ogni pericolo mentre il Walton desidererà che le cose non sfuggano di mano a nessuno. Ridge sarà sempre più convinto che qualcosa gli stia sfuggendo e che suo padre non sia stato del tutto sincero con lui. Per avere certezza di quello che sta pensando, cercherà informazioni da RJ.

Beautiful Anticipazioni 28 marzo 2025: Donna prega RJ di non dire nulla su Eric

Eric sta sempre più male e Donna ha deciso di intervenire per convincere il suo amato ad abbandonare la sfida con Ridge. Il Forrester non ne vuole sapere e questa sua determinazione potrebbe nuocergli ancora di più. RJ è perfettamente consapevole di questo e avrà molta paura che il suo nonnino si faccia del male. Per questo vorrebbe rivelare a suo padre la verità dietro a questo strano e inaspettato comportamento del patriarca. Donna lo pregherà di mantenere il segreto e di lasciare che il suo innamorato finisca il suo lavoro. Allora e solo allora potranno intervenire per frenarlo.

Una bugia costerà cara a Eric? Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

RJ prometterà a Donna di non dire nulla su suo nonno ma il peggioramento della salute del patriarca porterà il ragazzo a chiedersi se questa omertà alla fine non condanni il suo nonnino. Il ragazzo si rivelerà fondamentale per la sua famiglia e Ridge sarà molto fiero di lui. Sia il giovane Forrester che suo padre dovranno trovare il modo di agire senza che Eric si senta offeso o messo con le spalle al muro. E non sarà facile trovare una soluzione che non complichi questa situazione già gravosa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.