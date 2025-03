Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 marzo 2025 - una brutta notizia sta per travolgere le Logan. Carter informerà Brooke che per finanziare due linee di alta moda, l’azienda sarà costretta a fare dei tagli al budget sia della collezione Brooke’s Bedroom che della Hope for the Future. La bionda sarà molto in ansia per il futuro di sua figlia, che già una volta si è trovata in difficoltà per le medesime ragioni. Intanto Ridge sarà sempre più convinto che suo padre menta e che gli stia nascondendo qualcosa. Il Forrester insieme alla sua compagna e al Walton, decideranno di affrontare questo argomento con RJ, certi che il ragazzo sappia cos’ha in mente il suo adorato nonnino. Finn riceverà la visita di Taylor, tornata dall’Europa. La Hayes spronerà il genero a risolvere il prima possibile la questione Sheila riconquistando così la fiducia di sua moglie Steffy... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 27 marzo 2025 - Guzide si ritrova la polizia in casa: è accusata del tentato omicidio ai danni di Tarik. Gli agenti stanno cercando il farmaco con cui avrebbe potuto procurargli l'infarto, ma non trovano nulla, con grande sorpresa di Yesim. Quest'ultima, infatti, aveva chiesto ad Ilknur di introdurre il flacone incriminato nell'abitazione della giudice per incastrarla, e la zia le ha garantito di averlo fatto. Intanto, l'avvocato dovrebbe uscire dall'ospedale, ma Yesim, pur di far sì che lo trattengano, s'inventa di aver trovato tracce di sangue nelle urine. Oylum, invece, continua a dire a Behram di non voler tenere questo bambino, mentre lui continua a sostenere a gran voce che non le permetterà mai di sbarazzarsi del figlioletto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 27 marzo 2025 - Devin ed Aslan stanno avendo un acceso confronto, durante il quale lui le dice che non è la sola che soffre: il figlio che ha perduto era anche suo. In seguito, Aslan sente Hulya per telefono e le comunica che l'indomani tornerà a casa con sua moglie. La donna, furiosa, se la prende anche con Ekrem, al quale tira uno schiaffo. Inoltre, Hulya invia un bonifico ad Ilkay: sono i soldi per il suo viaggio a Londra con Devin. In un secondo momento, come previsto da Aslan, rimasto a Smirne, anche la psicologa decide di restare, proprio perché lui le ha chiesto di andarsene. Intanto, Cihan minaccia Hulya, e dopodiché viene avvicinato dall'avvocatessa di Devin... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 24 al 28 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 27 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 marzo 2025 - vedremo Santos affilare i coltelli, pronto a prendersi la sua vendetta contro Vera. Il ragazzo informerà Don Ricardo di aver proceduto a inviare gli inviti per la merenda organizzata da Margarita e rassicurerà il padre di aver smesso di essere ossessionato dalla sua collega cameriera. In realtà il valletto avrà ben altre idee in testa che confesserà solo a Petra. Intanto Maria Antonia negherà davanti a Don Alonso di aver raccontato tutto a Don Lorenzo e non vorrà lasciare la tenuta. La donna però non riuscirà a mascherare la sua gelosia nei confronti dei marchesi, sempre più uniti. Catalina accetterà di partecipare alla festa di bentornato di Manuel ma a patto che con lei ci sia Adriano, che le ha appena rivelato i suoi sentimenti. Martina, in manicomio, dovrà cercare di tenere a bada l’irrequietezza di Juana, che ha già dimostrato di essere molto pericolosa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 30 marzo 2025.