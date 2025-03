Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 marzo 2025: Carter gela Brooke. Brutte notizie in arrivo per le Logan!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 27 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Carter informerà Brooke della necessità di fare dei tagli alla sua collezione a alla Hope for The Future. La Logan sarà preoccupata per il futuro di sua figlia.

Una brutta notizia sta per travolgere le Logan. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 27 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Carter informerà Brooke che per finanziare due linee di alta moda, l’azienda sarà costretta a fare dei tagli al budget sia della collezione Brooke’s Bedroom che della Hope for the Future. La bionda sarà molto in ansia per il futuro di sua figlia, che già una volta si è trovata in difficoltà per le medesime ragioni. Intanto Ridge sarà sempre più convinto che suo padre menta e che gli stia nascondendo qualcosa. Il Forrester insieme alla sua compagna e al Walton, decideranno di affrontare questo argomento con RJ, certi che il ragazzo sappia cos’ha in mente il suo adorato nonnino. Finn riceverà la visita di Taylor, tornata dall’Europa. La Hayes spronerà il genero a risolvere il prima possibile la questione Sheila riconquistando così la fiducia di sua moglie Steffy.

Beautiful Anticipazioni 27 marzo 2025: Brooke e Hope rischiano di perdere le loro collezioni

La sfida tra Ridge ed Eric ha messo in grave difficoltà le finanze della Forrester Creations. La maison sta finanziando due linee di alta moda, costosissime. Visto che Eric e nemmeno suo figlio, vogliono fare un passo indietro, chi per un motivo chi per un altro, Carter sarà costretto a prendere dei provvedimenti che colpiranno Brooke e Hope. Il Walton informerà la Logan senior che vista la situazione, dovrà fare dei tagli alla Brooke’s Bedroom e alla Hope For The Future. La bionda sarà molto preoccupata per sua figlia, la cui carriera è già stata a rischio e che potrebbe davvero essere costretta a rinunciare al suo lavoro, proprio ora che stava ingranando bene.

Beautiful: Ridge non molla la presa ed è pronto a scoprire i segreti di Eric

Rigde si è convinto che Eric non sia sincero e che gli stia nascondendo qualcosa. Per il Forrester è assurdo che suo padre abbia voluto creare una nuova collezione proprio adesso e c’è quindi qualcosa che lui non vuole confessargli. Per capire cosa deciderà di parlare con RJ insieme a Brooke e Carter. Suo figlio sta lavorando da tempo insieme a suo nonno ed è quindi certo che lui sappia cosa gli stia frullando per la testa. Vi anticipiamo che il giovane, che vorrebbe rivelare a tutti che Eric è malato, manterrà ogni segreto e rispetterà la volontà sia del suo nonnino che di Donna.

Taylor torna da Finn e lo spinge a combattere per Steffy nella puntata di Beautiful

Tra Finn e Liam sono volati insulti e la quiete dopo la tempesta non riuscirà a rinfrancare totalmente il bel dottore. Finnegan accoglierà a casa sua Taylor, tornata dall’Europa e pronta a dare una mano anche a lui, come ha fatto sino a ora con Steffy. La Hayes vorrebbe che sua figlia e suo marito ritrovassero l’equilibrio ma questo non può succedere se il medico non si decide a chiudere definitivamente con Sheila e a non sentirsi in colpa per averlo fatto. La psichiatra spingerà suo genero a riflettere velocemente, prima che sia troppo tardi e che non abbia più alcuna chance di riconquistare sua moglie. Il bel dottore accetterà i suoi consigli e si preparerà ad agire il più in fretta possibile. Ma riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore e tra i sentimenti contrastanti che prova per la Carter?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.