The Family Anticipazioni 27 marzo 2025: Cihan minaccia Hulya!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 27 marzo 2025 su Canale 5: Cihan si presenta da Hulya e le grida un'esplicita minaccia da lontano...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 27 marzo 2025 alle 16:50, Devin ed Aslan stanno avendo un acceso confronto, durante il quale lui le dice che non è la sola che soffre: il figlio che ha perduto era anche suo. In seguito, Aslan sente Hulya per telefono e le comunica che l'indomani tornerà a casa con sua moglie. La donna, furiosa, se la prende anche con Ekrem, al quale tira uno schiaffo. Inoltre, Hulya invia un bonifico ad Ilkay: sono i soldi per il suo viaggio a Londra con Devin. In un secondo momento, come previsto da Aslan, rimasto a Smirne, anche la psicologa decide di restare, proprio perché lui le ha chiesto di andarsene. Intanto, Cihan minaccia Hulya, e dopodiché viene avvicinato dall'avvocatessa di Devin...

The Family: Aslan raggiunge Devin a Smirne!

Aslan, scoperto che Devin aveva lasciato Istanbul, l'ha raggiunta a Smirne. La giovane, dopo una notte di bagordi, aveva creduto di aver visto il marito in lontananza; poi, ebbra, si è addormentata sulla spiaggia. Al suo risveglio, ha scoperto che Aslan era proprio lì, ed aveva offerto a tutti gli ospiti dell'albergo in cui Devin alloggia un giro in barca. Ora, i due stanno avendo un confronto, dopo due mesi che non si vedono. Aslan vorrebbe riappacificarsi, mentre Devin è ancora sul piede di guerra, tanto che si alza e se ne va...

Il confronto tra Devin ed Aslan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan insegue Devin e le dice che non è la sola che ha bisogno di "rinascere", dopo il grande dolore vissuto: in fin dei conti, non è la sola a soffrire, visto che il figlioletto che ha perso era anche suo. A questo punto, la rossa dichiara di avere paura di se stessa, dato che ha scoperto che in nome dell'amore che prova nei suoi confronti è persino arrivata a sparare ad una persona. In un secondo momento, il biondo sente telefonicamente Hulya, e le fa presente che l'indomani rincaserà in compagnia di Devin. La donna è talmente tanto arrabbiata per questa notizia che se la prende anche con Ekrem: accorgendosi che è ubriaco, e che è in queste condizioni perché soffre per Yagmur, lo schiaffeggia!

Cihan minaccia Hulya, nelle Anticipazioni della puntata del 27 marzo 2025 di The Family

Hulya sta inviando un bonifico ad Ilkay: gli sta inviando i soldi per il suo viaggio a Londra con Devin. Lo psicologo, aggiornato, le fa presente che la sua amica non ha ancora accettato di partire insieme. Dopodiché, come previsto da Aslan, rimasto a Smirne, Devin, pronta a partire, decide di rimanere, proprio perché lui le ha chiesto di andarsene. Intanto, Cihan minaccia la madre da lontano, ricordandole che non gli scapperà: gliela farà pagare per avergli mentito per tutta la vita. Poi, l'uomo viene avvicinato dall'avvocatessa di sua cognata. La donna si presenta e gli chiede esplicitamente di testimoniare a favore di Devin, la sua assistita, nel corso del processo contro i Soykan. Cihan accetterà? Non sembra neanche predisposto a starla a sentire...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.