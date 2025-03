Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 marzo 2025 - mentre Ridge, Brooke e Carter continueranno a interrogarsi su cosa stia succedendo a Eric e sul fatto che il Forrester sembra non curarsi delle gravi conseguenze economiche che dovrà affrontare la loro azienda per “colpa” della sua nuova collezione, lo stilista avrà un nuovo doloroso attacco di artrite. Donna si preoccuperà per lui e cercherà di convincerlo a lasciar perdere la sfida e a riposarsi. Il Forrester non sentirà ragioni e proprio in quel momento arriverà RJ. Il giovane, vedendo suo nonno soffrire moltissimo, cercherà di indurre sua zia a rivelare a tutti la verità. Ma la Logan non sarà per nulla d’accordo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 26 marzo 2025 - Oylum non sente ragioni: ha deciso che resterà insieme a Behram, nonostante Guzide si opponga alla loro frequentazione. Lui, tra l'altro, sembra talmente tanto innamorato da arrivare a farle una grande sorpresa. Intanto, Yesim sta spingendo Tarik a sporgere denuncia contro la sua ex moglie. Parallelamente, la mora ordina ad Ilknur di nascondere il flacone del medicinale che lei stessa ha utilizzato per avvelenare l'amante in camera di Guzide. Dopodiché, vediamo Oylum confessare a Behram di aver scoperto di essere in dolce attesa, e di voler abortire. Il ragazzo, invece, è al settimo cielo: le fa una proposta di matrimonio e le dice che non le permetterà mai di sbarazzarsi del figlioletto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 26 marzo 2025 - Devin ha deciso di prendersi una pausa, e così si è recata a Smirne. Intanto, si continua ad indagare su chi possa aver diffuso il video incriminato. Aslan è furioso perché a causa di ciò nessuno vuole più fare affari con lui, e sospetta di ognuno dei suoi cari. Poi, Aslan si scaglia contro Ekrem, che, da quando ha lasciato Yagmur, non fa che alzare il gomito. Poco dopo, il biondo viene informato che la moglie ha lasciato Istanbul. In seguito, Devin si sta godendo la serata, quando all'improvviso le sembra di vedere Aslan e, urlandogli contro, lo insegue. Ebbra, si addormenta sulla spiaggia. Al suo risveglio, ad attenderla c'è una sorpresa... Qui la trama completa della puntata di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 marzo 2025 - per Don Alonso tremerà e sarà tutta colpa di Don Lorenzo. Il conte tornerà a pungolare il marchese sulla questione Maria Antonia. Il “padre” di Curro rivelerà a suo cognato che l’amica di Cruz, ospite della loro tenuta da qualche tempo, gli ha confessato tutto su di loro. Alonso, spaventato che queste voci comincino a circolare e lo mettano in serio pericolo con Cruz, affronterà Maria Antonia personalmente e le chiederà, un’altra volta, di andarsene. Margarita cercherà di non pensare alla figlia e di ritrovare un po’ di pace. Penserà quindi di organizzare un tè alla tenuta e di invitare alcune amiche. La nobile darà a Salvator il compito di scrivere e spedire gli inviti. Intanto Manuel chiederà ai suoi genitori di poter avere un’altra stanza in cui poter lavorare ora che l’hangar è occupato da Catalina... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

