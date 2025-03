Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 marzo 2025: Eric sta sempre più male. Donna è costretta a intervenire

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Donna cercherà di convincere Eric a riposarsi e a lasciar perdere la sfida con Ridge ma il Forrester non la starà nemmeno ad ascoltare.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appassionante episodio. Le anticipazioni della puntata della Soap in onda il 26 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, mentre Ridge, Brooke e Carter continueranno a interrogarsi su cosa stia succedendo a Eric e sul fatto che il Forrester sembra non curarsi delle gravi conseguenze economiche che dovrà affrontare la loro azienda per “colpa” della sua nuova collezione, lo stilista avrà un nuovo doloroso attacco di artrite. Donna si preoccuperà per lui e cercherà di convincerlo a lasciar perdere la sfida e a riposarsi. Il Forrester non sentirà ragioni e proprio in quel momento arriverà RJ. Il giovane, vedendo suo nonno soffrire moltissimo, cercherà di indurre sua zia a rivelare a tutti la verità. Ma la Logan non sarà per nulla d’accordo.

Beautiful: Ridge è convinto che Eric stia nascondendo qualcosa

Lo strano comportamento di Eric non ha lasciato indifferente la famiglia Forrester. Tutti vorrebbero sapere cosa sta succedendo al patriarca dell’azienda di moda, persino Carter, molto spaventato che la sfida tra padre e figlio si riveli una cattiva idea per le finanze dell’azienda. Ridge è convinto che Eric menta e che non gli stia dicendo tutta la verità su di lui e sulle sue scelte. Il compagno di Brooke, senza saperlo, ha centrato il punto ma attualmente non ha alcuna prova, se non il suo sesto senso, per fermare il suo adorato papà. Lui, Brooke e il Walton continueranno ad arginare i danni che la guerra tra Forrester rischia di creare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Donna cerca di convincere Eric ad abbandonare la sfida

Eric ha accettato la sfida di Ridge per dimostrare al figlio di non essere diventato vecchio e di non essere nemmeno da meno rispetto a lui. Un moto d’orgoglio ha risvegliato il Forrester senior, che intende dimostrare a tutti di poter ancora essere lo stilista numero 1. Del resto l’azienda è stata creata da lui ed è lui che ha fatto conoscere il marchio in tutto il mondo. Le idee di Ridge sono più moderne e hanno reso la maison ancora più affascinante ma questo non significa che il suo stile più classico sia tramontato. Lui ne è convinto e lo renderà noto a tutti. Peccato però che l’artrite di cui sta soffrendo da diversi mesi, si stia facendo sempre più fastidiosa, dolorosa e invalidante. Dopo l’ennesimo episodio preoccupante, Donna deciderà di intervenire e chiederà al suo compagno di abbandonare la guerra con suo figlio e di riposarsi.

RJ vuole dire la verità nella puntata di Beautiful

Donna cercherà di convincere Eric ad abbandonare i suoi propositi ma lui non sarà per nulla convinto che questa sia la scelta giusta da prendere. Vorrà continuare a lottare per dimostrare di essere il migliore e nella sua mente ci sarà solo e soltanto la vittoria. Donna dovrà gettare la spugna ma RJ, sopraggiunto nel momento clou della discussione tra i due, rivelerà alla zia di essere molto preoccupato e di voler confessare a tutti o almeno a suo padre, la verità. Il giovane si troverà però davanti a un muro. Donna non vorrà rendere il “suo orsacchiotto” infelice e se non verrà a lui spontaneo chiudere questa faccenda, non sarà lei a imporglielo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.