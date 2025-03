The Family Anticipazioni 26 marzo 2025: Devin ed Aslan si rivedono dopo due mesi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 26 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Aslan raggiunge a sorpresa Devin a Smirne!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 marzo 2025 alle 16:50, Devin ha deciso di prendersi una pausa, e così si è recata a Smirne. Intanto, si continua ad indagare su chi possa aver diffuso il video incriminato. Aslan è furioso perché a causa di ciò nessuno vuole più fare affari con lui, e sospetta di ognuno dei suoi cari. Poi, Aslan si scaglia contro Ekrem, che, da quando ha lasciato Yagmur, non fa che alzare il gomito. Poco dopo, il biondo viene informato che la moglie ha lasciato Istanbul. In seguito, Devin si sta godendo la serata, quando all'improvviso le sembra di vedere Aslan e, urlandogli contro, lo insegue. Ebbra, si addormenta sulla spiaggia. Al suo risveglio, ad attenderla c'è una sorpresa...

The Family: Aslan è furibondo!

Devin ha fatto i bagagli e se ne è andata via. La giovane, mossa dal forte bisogno di staccare la spina, allontanandosi da tutto e tutti, ha lasciato Istanbul per raggiungere Smirne, dove alloggerà in un bell'albergo che si affaccia sul mare. Intanto, continuano le indagini per cercare di capire chi sia stato a rendere pubblico il video in cui si vede Devin sparare a Cihan. Aslan è ancora furibondo, poiché a causa di ciò, ora nessuno sembra voler fare più affari con lui. Infatti, si tratta di un filmato che infanga il cognome della sua famiglia...

Ekrem è distrutto... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Mentre Aslan continua a riflettere per capire chi si possa nascondere dietro la pubblicazione in rete del video "Notte di sangue alla Villa dei Soykan", si rende conto che Ekrem è catatonico sul divano. Quest'ultimo si scusa con lui per non essere stato presente all'inaugurazione del porto turistico, ma Aslan è arrabbiato per un altro motivo, ossia perché è sempre ubriaco, da quando ha deciso di mettere un punto alla sua relazione amorosa con Yagmur. Il protagonista gli domanda per quale ragione l'abbia lasciata, se ancora ne è follemente innamorato. Un attimo dopo, Aslan viene informato del fatto che Devin non è più ad Istanbul.

Devin ed Aslan si rivedono dopo due mesi, nelle Anticipazioni della puntata del 26 marzo 2025 di The Family

Devin sta passeggiando per le strade di Smirne, quando vede una signora che fa i tatuaggi; così, gliene chiede uno che le permetta di non dimenticare ciò che è successo, affinché non faccia più gli stessi errori. La sera stessa, la ragazza sta facendo festa, bevendo e ballando con grande euforia. All'improvviso, però, vede Aslan in lontananza; allora, lo insegue, gridandogli contro. Non essendo più in grado di proseguire la sua camminata, ebbra com'è, va a sdraiarsi in spiaggia, dove si addormenta. Al suo risveglio, riceve un bonifico, il suo stipendio "della moglie", ed una volta giunta in hotel viene a sapere che lì non c'è più nessuno: un uomo ha offerto un giro in barca a tutti gli ospiti. Si tratta di Aslan, che l'ha raggiunta.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.