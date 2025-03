Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 marzo 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 marzo 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Aslan e Devin, protagonisti di The Family, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 marzo 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 marzo 2025 - Deacon sarà costretto a confessare tutto enon potrà più negare di amare Sheila. Dopo aver origliato, senza volerlo, la sua conversazione con il giudice Scott, la Carter metterà il suo amico con le spalle al muro e lo costringerà a dirle – una volta per tutte – perché l’abbia salvata dalla prigione. Il padre di Hope, colpito e affondato, le dirà di aver cominciato a provare da tempo dei forti sentimenti per lei e di non averla potuta lasciare in difficoltà. Il barista le dirà anche di credere in lei e di volere che abbia una seconda opportunità di essere felice, sperando però che non combini altri guai. Sheila rimarrà sinceramente stupita e commossa. Per lei ora cambierà tutto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 marzo 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 24 marzo 2025 - Tarik è ancora ricoverato in ospedale, ma sta riaprendo gli occhi. Yesim, al suo capezzale, si mostra preoccupata per la sua condizione. Poi, per allontanare ogni sospetto da se stessa, passa subito all'attacco, dicendogli di essere sicura che dietro l'attentato alla sua vita ci sia Guzide. Intanto, Volkan sta facendo delle strane domande a Sezai in merito al suo coinvolgimento nel traffico di droga, e quest'ultimo si rende subito conto di avere a che fare con una spia della polizia. Allora, dopo aver ribadito la sua innocenza, Sezai gli chiede di lasciarlo solo... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 23 al 29 marzo 2025.

The Family: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 marzo 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 24 marzo 2025 - Aslan fa il suo ingresso in scena e si avvicina al microfono per il discorso l'inaugurazione di un porto turistico. Un giornalista poi gli domanda dove sia sua moglie Devin, grande assente. Il giovane sottolinea che il loro matrimonio va a gonfie vele, mentre lei sta parlando con un'avvocatessa, determinata a chiedere il divorzio. In seguito, le racconta che cosa è accaduto in questi due mesi. Per finire, l'avvocatessa accetta l'incarico. Parallelamente, un video diventa virale: nel filmato si vede Devin sparare a Cihan... Qui la trama completa della puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 24 al 28 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 marzo 2025 - Petra comincerà a essere molto sospettosa e a interrogarsi sull’assenza, un po’ troppo prolungata di Jana e Maria. La governante chiederà spiegazioni a Don Romulo e Don Ricardo, che continueranno a coprire le due ragazze, che sono corse in aiuto di Pia. Intanto Curro scoprirà che Martina è stata portata in manicomio dopo le accuse di Ayala. Il giovane non crederà nemmeno per un momento che la marchesina abbia tentato di avvelenare il conte e capirà che nemmeno Margarita ne è così convinta ma che ha dovuto cedere per evitare che Ignacio spedisse sua figlia in prigione. Salvador avrà brutte notizie per Virtudes. Il giovane avrà racimolato solo 178 pesetas e 28 centesimi per aiutare la figlia di Simona a riabbracciare Adolfo ma si tratta purtroppo della metà del denaro necessario a convincere i nonni del bambino a lasciarlo con la loro madre. Nel sanatorio, Martina comincerà a essere sottoposta a dei duri trattamenti anche se i medici, visitandola, non avranno riscontrato in lei alcun tipo di patologia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 23 al 30 marzo 2025.