Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 marzo 2025: Deacon confessa, ama Sheila!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 24 marzo 2025 su Canale5. Le anticipazioni ci rivelano che Sheila chiederà spiegazioni a Deacon e vorrà sapere perché l'abbia salvata. Lo Sharpe dovrà confessare il suo amore per lei.

Deacon sarà costretto a confessare tutto e nella puntata di Beautiful in onda il 24 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Sharpe non potrà più negare di amare Sheila. Dopo aver origliato, senza volerlo, la sua conversazione con il giudice Scott, la Carter metterà il suo amico con le spalle al muro e lo costringerà a dirle – una volta per tutte – perché l’abbia salvata dalla prigione. Il padre di Hope, colpito e affondato, le dirà di aver cominciato a provare da tempo dei forti sentimenti per lei e di non averla potuta lasciare in difficoltà. Il barista le dirà anche di credere in lei e di volere che abbia una seconda opportunità di essere felice, sperando però che non combini altri guai. Sheila rimarrà sinceramente stupita e commossa. Per lei ora cambierà tutto.

Beautiful: Sheila ha scoperto che Deacon l’ha salvata dalla prigione

Sheila ha scoperto la verità e ora per lei tutto cambierà. La Carter aveva deciso di lasciare la città per permettere a Deacon di vivere serenamente la sua vita. Lo Sharpe le ha infatti confessato di avere molta paura che se Hope e Brooke scoprissero il loro legame, non vorrebbero avere nulla a che fare con lui e questo non può accadere.

Sheila ha capito perfettamente le ragioni del suo amico ma quando stava per andarsene e abbandonare per sempre Il Giardino, si è trovata a origliare una conversazione inaspettata tra lo Sharpe e il giudice Scott, il magistrato che si è occupato del suo caso. La rossa è venuta così a conoscenza che i due uomini si conoscono da tempo e che Deacon ha chiesto e ottenuto dal suo amico un grande favore: scagionare lei da ogni accusa. La madre di Finn ha compreso che se è una donna libera lo deve solo e unicamente all’affascinante barista, che da tempo le dà asilo. Dopo questa novità ha deciso di ritardare la sua partenza; prima ha bisogno di chiarimenti.

Beautiful Anticipazioni della puntata del 24 marzo 2025: Sheila vuole sapere perché Deacon l’ha salvata

Sheila non può credere alle sue orecchie: Deacon l’ha salvata dal carcere. Il suo rilascio non è stato un colpo di fortuna ma un vero e proprio salvataggio. Lo Sharpe ha chiesto un favore per lei e lo ha ottenuto ma la Carter si domanderà il perché di questo aiuto inaspettato. Non si immaginava certo che l’uomo che ha contribuito al suo arresto, alla fine si rivelasse il suo salvatore. Certo, Deacon l’ha accolta in casa sua ma questo è un gesto che va ben oltre. La rossa spunterà di nuovo davanti al barista e gli chiederà immediate spiegazioni su quello che ha appena sentito. Il padre di Hope le chiederà di seguirlo nel suo appartamento in modo che possa dirle tutto lontano da occhi e orecchie indiscrete.

Deacon rivela a Sheila di amarla: ecco cosa succederà nella puntata del 24 marzo 2025

Deacon inviterà Sheila a tornare momentaneamente in casa con lui e comincerà a spiegarle il motivo per cui ha voluto salvarla dalla prigione. Le dirà di aver iniziato a provare dei forti e sinceri sentimenti per lei e di aver desiderato un futuro migliore per lei. Lo Sharpe confesserà anche di pensare che lei meriti di più dalla vita e che possa cambiare. Insomma il padre di Hope le dirà di amarla e di pensare che lei possa essere una persona migliore. Sheila rimarrà senza parole; nessuno si era rivolto a lei in in modo simile e con così tanto trasporto. Questa dichiarazione cambierà tutto e la porterà a pensare che ci sia un motivo in più per rimanere a Los Angeles. Ma Deacon le permetterà di rimanere? Vincerà la sua paura di perdere Hope e Brooke? Intanto a casa di Finn – che presto pagherà il prezzo più alto per queste novità – arriverà Liam. Lo Spencer dovrà prendere una bambolina da mandare a Kelly e la sua visita inaspettata non farà per nulla piacere al dottore. Tra i due ragazzi si scatenerà di nuovo una dura discussione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 marzo 2025.

