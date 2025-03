The Family Anticipazioni 24 marzo 2025: Devin vuole divorziare da Aslan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 24 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Devin sta chiedendo ad un'avvocatessa di aiutarla a divorziare da Aslan, un'impresa che sembra piuttosto ardua al momento...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 marzo 2025 alle 16:50, Aslan fa il suo ingresso in scena e si avvicina al microfono per il discorso l'inaugurazione di un porto turistico. Un giornalista poi gli domanda dove sia sua moglie Devin, grande assente. Il giovane sottolinea che il loro matrimonio va a gonfie vele, mentre lei sta parlando con un'avvocatessa, determinata a chiedere il divorzio. In seguito, le racconta che cosa è accaduto in questi due mesi. Per finire, l'avvocatessa accetta l'incarico. Parallelamente, un video diventa virale: nel filmato si vede Devin sparare a Cihan...

The Family: Aslan fa il suo ingresso in scena!

Aslan sta facendo il suo ingresso in scena: è vestito di bianco, e tronfio. Tutti applaudono, mentre i suoi cari lo guardano, e si preparano ad ascoltarlo. Il biondo fa il suo discorso d'inaugurazione di un porto turistico, sottolineando che sarà il punto di ripartenza della sua famiglia. Allora, un giornalista prende la parola per domandargli dove sia sua moglie Devin, grande assente in questa giornata molto importante. Aslan, senza scomporsi troppo, risponde che la consorte non si è potuta presentare per un impegno; tuttavia, il loro matrimonio procede a gonfie vele...

Devin vuole divorziare... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Mentre Aslan dichiara pubblicamente che il suo matrimonio con Devin, quest'ultima sta parlando con un'avvocatessa, alla quale sta rivelando di volere il divorzio. Poi, le racconta che cosa ha vissuto in questi due mesi. Dopo aver sparato ad un uomo, ossia a Cihan, per salvare il marito, ha abortito per lo shock; inoltre, sottolinea che era sola, visto che il cognato aveva sparato ad Aslan e quindi lui si trovava in ospedale. In seguito, c'è stato un processo, conclusosi con la sua assoluzione, e la depressione. Non è stato per niente facile rimettersi in piedi, ma ora è pronta a ricominciare da zero.

Devin ha un attacco di panico, nelle Anticipazioni della puntata del 24 marzo 2025 di The Family

Devin vuole sapere se l'avvocatessa è disposta ad accettare l'incarico, visto che prima di lei ben dodici professionisti hanno preferito rifiutare, per paura dei Soykan. L'avvocatessa in questione, invece, non si tira indietro. Nel mentre, un video dal titolo "Notte di sangue alla Villa dei Soykan" diventa virale. In questo filmato si vede la psicologa mentre spara alle spalle a Cihan. Nel momento in cui se ne rende conto, Devin è in viaggio, ed ha un attacco di panico in mezzo alla gente. Parallelamente, Aslan ed i suoi cari si stanno domandando chi possa aver reso pubblico questo video...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.