Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 febbraio 2025

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 febbraio 2025 - Ridge ha molta paura che sua figlia si stia mettendo nei guai ma è anche fortemente convinto di non dover fare alcun passo per fermarla. Il Forrester concorderà con Liam e sarà come lui molto spaventato che Steffy stia commettendo un errore a tornare da Finn e si stia mettendo in pericolo con le sue stesse mani. Il Forrester sarà però altrettanto certo che nessuno di loro debba muovere un muscolo. Sua figlia è sempre stata una ragazza determinata e indipendente, poco avvezza a seguire i consigli non richiesti. Per evitare che la giovane faccia il contrario di quanto suggerito, lo stilista consiglierà a Liam di frenare il suo istinto e di lasciare che la sua ex moglie faccia quello che desidera. Loro staranno a guardare, pronti a darle una mano qualora ne abbia bisogno. Intanto Sheila gelerà Deacon rivelandogli di avere intenzione di prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn. La Carter lascerà l’appartamento dello Sharpe e si dirigerà da suo figlio, certa di poter avere una grande opportunità con lui... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 27 febbraio 2025 - Umit resta sotto custodia, con una pesante accusa, quella di aver rapito la piccola Oyku. D'altra parte, anche quest'ultima continua a ribadire che si era recata a casa di Guzide di sua spontanea volontà. Intanto, Tolga mostra alla giudice, Oylum, Sezai e Nazan i video di sorveglianza della stazione del giorno della morte di Burcu. Queste immagini non sono complete, però appare evidente che Yesim, che era presente, è coinvolta. Allora, Oylum ed il suo fidanzato si recano a casa della donna per ricattarla: faranno vedere il video incriminante alla polizia, se lei non ritirerà la denuncia contro Umit. Così, poco dopo, quest'ultimo torna a piede libero... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 27 febbraio 2025 - Sakine prega Gulbin di restare con lei e Zeynep, e la giovane accetta. Intanto, Nuh si ritrova Cemile davanti. Nel mentre, tutti insieme scelgono il vestito per Sultan, la quale si sente un po' a disagio. Nuh e Cemile, invece, sono in imbarazzo. Superati i convenevoli, lui le chiede se sia tornata per restare. La rossa, allora, prende la parola... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 27 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 febbraio 2025 - Don Lorenzo tornerà a giocare sporco ma stavolta le sue trame non saranno rivolte contro Catalina. Il Capitano De La Mata comincerà a corteggiare Maria Antonia e la donna non farà nulla per fermarlo. Don Alonso non riuscirà a trattenere il suo fastidio – che sembrerà un’irrefrenabile gelosia – e vorrà un faccia a faccia con il Capitano. Il padre di Curro rivelerà, senza troppi fronzoli, di avere interesse per la donna mentre lei negherà con forza di essere attratta da lui. Jana cercherà di fermare Petra ma capito di non avere molte chance di vincere sulla governante, pregherà Don Ricardo e Don Romulo di darle una mano e di trovare una soluzione. Simona ringrazierà Candela per la sua amicizia e vicinanza in questo periodo piuttosto complicato della sua vita mentre Cruz sarà sempre più insofferente a causa degli ospiti della tenuta, ormai diventati presenze fisse. La marchesa sarà sempre più nervosa ma a renderla tale sarà soprattutto il fatto di non avere notizie fresche su Manuel... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

