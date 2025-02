Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 febbraio 2025: Ridge mette un freno a Liam ma sarà la scelta giusta?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 27 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Ridge invita Liam alla calma e gli chiede di non intervenire con Steffy. La Forrester la prenderebbe sicuramente molto male.

Ridge ha molta paura che sua figlia si stia mettendo nei guai ma è anche fortemente convinto di non dover fare alcun passo per fermarla. Nella puntata di Beautiful che vedremo il 27 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester concorderà con Liam e sarà come lui molto spaventato che Steffy stia commettendo un errore a tornare da Finn e si stia mettendo in pericolo con le sue stesse mani. Il Forrester sarà però altrettanto certo che nessuno di loro debba muovere un muscolo. Sua figlia è sempre stata una ragazza determinata e indipendente, poco avvezza a seguire i consigli non richiesti. Per evitare che la giovane faccia il contrario di quanto suggerito, lo stilista consiglierà a Liam di frenare il suo istinto e di lasciare che la sua ex moglie faccia quello che desidera. Loro staranno a guardare, pronti a darle una mano qualora ne abbia bisogno. Intanto Sheila gelerà Deacon rivelandogli di avere intenzione di prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn. La Carter lascerà l’appartamento dello Sharpe e si dirigerà da suo figlio, certa di poter avere una grande opportunità con lui.

Beautiful Anticipazioni 27 febbraio 2025: Liam in ansia per Steffy

Steffy ha deciso di tornare da Finn e Liam trema. Ridge ha informato lo Spencer delle novità su sua figlia e lo Spencer non è riuscito a trattenere il suo terrore. Il ragazzo ha confessato all’ex suocero di essere molto spaventato che la sua amata si sia messa nei guai con le sue stesse mani e teme davvero che la situazione possa degenerare da un momento all’altro. Sheila Carter è ancora a piede libero e di certo non perderà l’occasione di farsi di nuovo viva con Finn, che non ha saputo in nessuno modo tenerla fuori dalla sua vita. Il figlio di Bill vorrebbe in qualche modo intervenire ma Ridge lo inviterà alla calma e alla pazienza. Il Forrester sarà più che mai convinto che questa sia l’unica cosa che entrambi potranno fare.

Beautiful Anticipazioni: Ridge consiglia a Liam di stare calmo

Ridge sarà perfettamente d’accordo con Liam e avrà paura quanto lui che Steffy abbia fatto una mossa molto pericolosa. Il Forrester sarà più che mai convinto che sua figlia non debba essere fermata in nessuno modo. Sin da bambina, Steffy ha dimostrato di essere una ragazza determinata ma soprattutto indipendente. Qualunque consiglio non richiesto sarà preso come un’imposizione e sortirà l’effetto contrario. Ridge consiglierà a Liam di mantenersi calmo e di non lasciarsi trasportare dall’ansia di aiutare la madre di Kelly e lo spingerà a lasciare libera la giovane e di non fiondarsi da lei, come immagina voglia fare.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila raggiunge Finn a casa sua ma…

Ridge convincerà Liam a non precipitarsi da Steffy mentre Deacon non riuscirà a convincere Sheila a fare lo stesso. La Carter gelerà lo Sharpe dicendogli di volersi prendere il posto che le spetta nel cuore e nella vita di Finn e di volerlo fare immediatamente. Per questo lascerà l’appartamento dell’ex barista e si dirigerà alla casa sulla scogliera per parlare con il suo amato figlio. Una volta davanti all’abitazione si renderà però conto che il dottore non è solo. Con lui c’è Steffy e i due sembrano essere tornati in sintonia. Per questo non riuscirà a bussare alla porta ma purtroppo per lei e per tutti, Steffy la vedrà dietro alla portafinestra e lancerà un urlo di puro terrore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 febbraio al 1° marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.