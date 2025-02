Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 febbraio 2025 - vedremo Liam molto preoccupato per la sorte di Steffy. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Ridge rivelerà allo Spencer della decisione di sua figlia di tornare da Finn e il giovane sarà preso letteralmente dal panico. Avrà infatti paura che la Forrester si stia mettendo in pericolo con le sue stesse mani e che stia dando fiducia a un uomo che ha più volte dimostrato di non essere in grado di proteggere la sua famiglia. Nel mentre Sheila dichiarerà a Deacon di essere pronta a prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn e che stavolta le sue non rimarranno solo parole. Agirà molto presto... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 26 febbraio 2025 - Tolga scopre che Behram ha aiutato Oylum a scassinare la casa di Yesim, e s'ingelosisce. La ragazza prova a giustificarsi, spiegandogli che ciò che è accaduto non ha alcuna importanza. Il giovane, però, non si calma, anzi: preferisce prendere le distanze da Oylum per il momento. Intanto, Guzide continua a pensare alle parole di Sezai, il quale le ha confidato il suo grande e doloroso segreto. La giudice vorrebbe aiutarlo, ma non sa come potrebbe farlo. Oltan, invece, comincia a sospettare che dietro la misteriosa morte di Burcu ci sia Yesim; l'uomo, inoltre, mette la pulce nell'orecchio anche a suo figlio Tolga... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 26 febbraio 2025 - Sakine sta confidando a Zeynep qual è il vero motivo per cui Gulbin decide di andare via di casa. Intanto, prosegue il piano per mettere a punto la sorpresa di Ali Riza per Sultan. Nermin, infatti, rovescia addosso a quest'ultima del succo, perché Emine deve portarle un altro vestito. Nel frattempo, in atelier arriva Gulbin: lei e Sakine finalmente s'incontrano. La donna ammette che ha notato una somiglianza sconvolgente. Infine, Baris confessa a Savas che la polizia non è riuscita a rintracciare Tarik, e all'improvviso sopraggiunge Ali Riza... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 febbraio 2025 - il litigio tra Martina e Margarita verrà interrotto da un drammatico evento. Ayala si sentirà male e cadrà a terra, privo di sensi, proprio davanti alle marchese. Le due donne rimarranno senza parole davanti a questa scena e sarà provvidenziale l’intervento del medico, che salverà la vita al conte ma non riuscirà a capire cosa gli possa essere successo. Intanto Petra continuerà a tramare nell’ombra. La cameriera sarà decisa ad aiutare Don Gregorio a prendersi il piccolo Diego mentre Simona cercherà di convincere Virtudes a non abbandonare Adolfo e a non fare i suoi stessi errori... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

