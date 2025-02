Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 febbraio 2025: Liam trema. Steffy è in pericolo!

Anticipazioni TV

Scopri cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 26 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Liam ha paura che Steffy sia sia messa in pericolo con le sue stesse mani e avrà paura di non riuscire a proteggerla ora che è tornata da Finn.

Beautiful ci aspetta per un altro appuntamento il 26 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Nella puntata della Soap vedremo Liam molto preoccupato per la sorte di Steffy. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Ridge rivelerà allo Spencer della decisione di sua figlia di tornare da Finn e il giovane sarà preso letteralmente dal panico. Avrà infatti paura che la Forrester si stia mettendo in pericolo con le sue stesse mani e che stia dando fiducia a un uomo che ha più volte dimostrato di non essere in grado di proteggere la sua famiglia. Nel mentre Sheila dichiarerà a Deacon di essere pronta a prendersi il posto che le spetta nella vita di Finn e che stavolta le sue non rimarranno solo parole. Agirà molto presto!

Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2025: Liam scopre che Steffy è tornata a casa

Steffy è tornata a casa da Finn ma la sua decisione non è piaciuta per nulla a Ridge. Il Forrester è molto spaventato che sua figlia corra dei grossi pericoli e che il bel dottore che ha sposato non sia in grado di garantirle la sicurezza che merita. Del suo stesso parere sarà Liam. Lo Spencer verrà informato dal suo ex suocero di questa importante novità e tremerà di paura. Il ragazzo, che ha confessato di essere ancora innamorato della madre di sua figlia Kelly, confermerà di non fidarsi del Finnegan e di essere fermamente convinto che il medico non sia capace di tenere a bada i suoi sentimenti per la sua madre naturale.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha paura per Steffy

Liam confesserà a Ridge di essere in disaccordo con la scelta di Steffy e di pensare che la ragazza stia rischiando fin troppo. Avrebbe infatti dovuto, secondo lui, stare molto più attenta e non abbassare la guardia, non davanti al rischio concreto di trovarsi di nuovo di fronte a Sheila Carter, la donna che ha terrorizzato i Forrester per anni. Lo Spencer spererà di sbagliarsi ma sentirà – dentro di sé – la certezza che le cose non andranno per nulla bene. Ridge sarà d’accordo con lui ma sarà altrettanto convinto di non voler forzare la mano con sua figlia, che sin da piccola ha sempre fatto di testa sua e non ha mai accettato imposizioni da parte di nessuno.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila pronta all’attacco

Sheila sta tornando all’attacco. La Carter si è convinta di avere una possibilità di stare accanto a suo figlio e di guadagnarsi un posto nella sua vita. Deacon cercherà ancora una volta di farle cambiare idea ma la rossa sarà determinata più che mai. Dopo l’abbraccio scambiato in tribunale e dopo averlo visto ringraziarla con le lacrime agli occhi – e chiamarla mamma – dopo il salvataggio di Kelly, è certa che lui non la respingerà più e anzi farà in modo che Steffy non intralci più la loro reunion. Sheila riferirà allo Sharpe di voler entrare in azione; stavolta alle sue parole seguiranno i fatti e niente e nessuna la fermerà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.