Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 febbraio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 febbraio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 febbraio 2025 - Sheila è pronta a tornare all’attacco e stavolta è convinta che centrerà l’obiettivo. La Carter informerà Deacon di voler incontrare suo figlio e di volere una volta per tutte prendersi il posto che le spetta nella sua vita. Lo Sharpe la inviterà ancora una volta a pensarci e a riflettere bene sulle sue mosse. Steffy non le permetterà mai di avvicinarsi alla sua famiglia e tutto potrebbe degenerare come è già successo. La rossa non si lascerà minimamente intimidire e confesserà al suo amico (e innamorato) di avere la certezza che stavolta per lei e Finn sarà diverso. Intanto quest’ultimo sarà ancora alla Spencer Publications per intimare a Liam di stare lontano da sua moglie. Il figlio di Bill non si lascerà intimidire dalle parole del suo rivale e lo inviterà a farsi un esame di coscienza ben approfondito. È lui a essere il colpevole di tutto quello che sta succedendo e dovrebbe fare ammenda per i suoi errori e non puntare il dito su altre persone... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 24 febbraio 2025 - Ozan si trova in un bar quando vede una giovane dalla quale resta folgorato: è bellissima. Poco dopo, all'uscita del locale, lui e Mesut vedono la ragazza che si dirige verso la barca di Oltan. Chi sarà? Intanto, nel corso della serata, Sezai confessa a Guzide di custodire un doloroso segreto nel suo cuore: quattordici anni fa, ha indotto sua moglie al suicidio, accusandola ingiustamente di essergli stato infedele. Da allora il senso di colpa lo accompagna sempre... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 24 febbraio 2025 - fra Emine ed Ali Riza è in corso un'emozionante conversazione, che culmina con lui che le propone di diventare sua figlia. Lei accetta commossa. Quando arriva Nermin, Ali Riza confida a lei e ad Emine di avere un piano per fare una sorpresa a Sultan. Intanto, Baris fa una promessa a Zeynep: l'aiuterà a cercare sua sorella Gulbin. In seguito, Ali Riza prende le misure dell'anello di Sultan, ma qualcosa andrà storto. Poi, lo zio avvisa Baris: sta per fare la proposta alla sua amata! Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 febbraio 2025 - la doppia vita che Lope sta conducendo ormai da tempo, sta portando il ragazzo alla rovina. Il cuoco rivelerà a Vera una parte dei suoi segreti, ovvero le dirà di aver contratto un debito con persone poco raccomandabili. La ragazza si offrirà di aiutarlo ma lui rifiuterà qualsiasi suo sostegno. Intanto Margarita e Martina avranno un’altra spiacevole conversazione. La marchesa sarà furiosa con il comportamento della figlia, che ha letteralmente lanciato addosso ad Ayala l’astuccio contenente la collana che il conte le ha regalato come segno di pace. Per la cognata di Cruz questo gesto sarà la goccia che farà traboccare il vaso della sua pazienza... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

