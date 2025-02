Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 febbraio 2025: Sheila torna alla carica. Deacon trema!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 24 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Sheila gela Deacon con i suoi folli propositi mentre Liam accusa Finn di essere il solo e unico colpevole dell'infelicità di Steffy.

Sheila è pronta a tornare all’attacco e stavolta è convinta che centrerà l’obiettivo. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 24 febbraio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Carter informerà Deacon di voler incontrare suo figlio e di volere una volta per tutte prendersi il posto che le spetta nella sua vita. Lo Sharpe la inviterà ancora una volta a pensarci e a riflettere bene sulle sue mosse. Steffy non le permetterà mai di avvicinarsi alla sua famiglia e tutto potrebbe degenerare come è già successo. La rossa non si lascerà minimamente intimidire e confesserà al suo amico (e innamorato) di avere la certezza che stavolta per lei e Finn sarà diverso. Intanto quest’ultimo sarà ancora alla Spencer Publications per intimare a Liam di stare lontano da sua moglie. Il figlio di Bill non si lascerà intimidire dalle parole del suo rivale e lo inviterà a farsi un esame di coscienza ben approfondito. È lui a essere il colpevole di tutto quello che sta succedendo e dovrebbe fare ammenda per i suoi errori e non puntare il dito su altre persone.

Beautiful Anticipazioni 24 febbraio 2025: Sheila pronta all’attacco

Sheila ne è convinta: Finn la vuole nella sua vita. La Carter è certa che suo figlio, dopo l’abbraccio in tribunale e dopo che lei ha salvato Kelly, sia pronta ad accoglierla nella sua casa. Deve quindi cogliere l’attimo e non lasciarsi scappare l’occasione per avere quello che tanto tempo desidera. Deacon cercherà ancora una volta di farla desistere da questi propositi, secondo lui molto pericolosi. La rossa non lo starà a sentire anzi gli confermerà che questa volta è tutto diverso. Mentre abbracciava il suo adorato bambino, ha sentito quanto è forte il loro legame e non ha dubbi sul fatto che anche lui provi per lei un sentimento di profondo amore. Per questo motivo si recherà molto presto a casa sua.

Beautiful Anticipazioni: Deacon ha paura delle mosse di Sheila

Deacon tenterà di fermare Sheila e spererà che non combini altri pasticci. Lo Sharpe è sinceramente preoccupato per la Carter e spera che non ne combini un’altra delle sue ma spera anche che nessuno venga mai a sapere che lui la sta ospitando a casa sua. Il barista è perfettamente consapevole che se Brooke o Hope scoprissero del rapporto che lui ha con la criminale, chiuderebbero ogni rapporto con lui. Deacon non può permetterlo e sarebbe più saggio, almeno per quanto lo riguarda, che la rossa lasciasse la città e non lo costringesse a fare delle scelte per lui molto pesanti.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam e Finn di nuovo a confronto

Finn e Liam sognano di stare con Steffy. I due ragazzi si sono ritrovati a essere rivali dopo anni e questo è intollerabile. Il dottore non può sopportare che lo Spencer si sia riavvicinato a sua moglie e abbia tentato pure di screditarlo mostrandole il video dell’abbraccio con Sheila e dicendole di non fidarsi di lui. È qualcosa che Finn non può tollerare e di certo scusare. Per questo motivo è tornato alla Spencer per accusare il figlio di Bill di giocare sporco e per intimargli di tenersi ben lontano dalla sua famiglia. Liam non ha però alcuna intenzione di farsi spaventare o intimidire. Gli confermerà sì di essere innamorato di Steffy ma di non voler prendere il suo posto. Gli dirà però di essere pronto a tutto per proteggere la Forrester e lo inviterà a farsi un esame di coscienza prima di puntare il dito su altri. La colpa di quanto sta succedendo è solo sua e della sua incapacità di tenere lontana Sheila Carter. La donna è sì la sua madre naturale ma è un’assassina e la nemica numero 1 dei Forrester. Questo non cambierà mai e poi mai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.