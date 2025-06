Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 giugno 2025 - la festa a Villa Forrester è per tutti diventata occasione di ringraziare Eric per quello che ha fatto in questi anni per la sua famiglia. Dopo Carter toccherà a RJ e Zende rivelare al patriarca tutta la loro stima. Il giovane figlio di Ridge, lodato da suo nonno, gli dirà di essergli grato per avergli fatto riscoprire l’amore per la moda e il suo legame speciale con l’azienda. Suo cugino invece andrà più a fondo e dirà grazie al suo nonnino per averlo accolto nella sua famiglia quando era bambino e per averlo fatto sentire sin da subito a suo agio, nonostante lui non condivida alcun legame di sangue con i suoi genitori e i suoi parenti, essendo stato adottato. Più tardi, dopo un brindisi, Eric scoprirà che Ridge gli ha mentito e che non ha veramente vinto la sfida tra loro ma invece che arrabbiarsi, sarà felice che il suo primogenito si sia sacrificato per lui e gli abbia dimostrato quanto gli vuole bene... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 24 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 24 giugno 2025 - Yesim ha scoperto che Ipek è ancora viva, e così corre ad informare Oltan, il quale, deluso da lei, la raggiunge per lasciarla. Dopodiché, Oltan si reca da Guzide, che a sua volta raggiunge subito Sezai per dargli la bella notizia. Benché sia felice di sapere che sia ancora viva, l'uomo è amareggiato per il comportamento di Ipek, e così, senza neanche darle la possibilità di spiegare, la manda via di casa insieme a Neva. Intanto, la giudice riceve la visita di una potenziale cliente, Kadriye, la quale ha bisogno del suo aiuto per ritrovare il figlio che le è stato tolto... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 24 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 24 giugno 2025 - Bahar non fa che ripensare ai bei momenti che in passato ha trascorso con l'amato Sarp. Ad esempio, la ragazza sta ricordando il giorno in cui incontrando Julide, la madre del marito, la scambiò per la sua amante, vista la giovane età della signora. Bahar gli fece una scenata di gelosia, e la sua ira si placò soltanto una volta che Sarp riuscì a spiegarle la verità... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 24 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 24 giugno 2025 - Bedri e Yagmur, innamorati come non mai, sono pronti a convolare a nozze: dopo averci riflettuto, lei ha capito di voler diventare sua moglie. Tuttavia, Nese, la madre di Yagmur, non vuole che anche la sua seconda figlia si leghi alla famiglia Soykan, conscia di tutti i rischi che ne conseguono. Intanto, Aslan e Devin stanno preparando i bagagli per portare Seher nella sua amata Adana: vogliono darle la possibilità di realizzare uno dei suoi più grandi desideri prima di morire. Infatti, sembra proprio che la nonnina sia prossima alla fine... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 24 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 giugno 2025 - Manuel e Don Alonso saranno alla resa dei conti e il marchese passerà alle minacce. Alonso dovrà usare le maniere forti per impedire al figlio di continuare a insistere per vivere insieme a Jana. Il nobile minaccerà il figlio di ripudiarlo se proseguirà nella sua relazione con la cameriera ma il giovane non lo sarà nemmeno ad ascoltare e si dirà pronto a rinunciare al suo titolo. Martina accuserà Curro di non averle confessato la verità su sua sorella e di aver preferito confidarlo a Julia mentre Jana dovrà sostenere le critiche di Petra, che l’additerà come una donnaccia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

