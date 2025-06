Tradimento Anticipazioni 24 giugno 2025: Ipek lasciata da Oltan e cacciata da Sezai!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 24 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Ipek resta sola: Oltan le dice addio per sempre e Sezai la mette alla porta!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 24 giugno 2025 alle 14:10, Yesim ha scoperto che Ipek è ancora viva, e così corre ad informare Oltan, il quale, deluso da lei, la raggiunge per lasciarla. Dopodiché, Oltan si reca da Guzide, che a sua volta raggiunge subito Sezai per dargli la bella notizia. Benché sia felice di sapere che sia ancora viva, l'uomo è amareggiato per il comportamento di Ipek, e così, senza neanche darle la possibilità di spiegare, la manda via di casa insieme a Neva. Intanto, la giudice riceve la visita di una potenziale cliente, Kadriye, la quale ha bisogno del suo aiuto per ritrovare il figlio che le è stato tolto...

Tradimento: Yesim rintraccia Ipek...

Ipek si è davvero suicidata? Sezai ha un terribile presentimento, a differenza di tutti gli altri, che, avendo capito quanto la giovane sia diabolica e manipolatrice, credono fermamente che si tratti soltanto di una messinscena. A corroborare la tesi di Ozan, ossia che Ipek non si sia davvero tolta la vita, c'è il fatto che il suo corpo non sia ancora stato trovato. Così, mentre le ricerche del cadavere proseguono, Yesim decide di dare il suo contributo, seppur in modo alternativo: va a bussare alle porte degli abitanti della località dove è stata ritrovata l'automobile della rossa, e fa centro!

Oltan lascia Ipek... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Yesim ha scoperto che Ipek è ancora viva: non si è uccisa, si è soltanto nascosta. Allora, la mora corre da Oltan per metterlo al corrente di ciò che ha fatto la sua nuova fiamma, e, neanche a dirlo, lui non la prende per niente bene. Sconcertato e deluso, Oltan si dirige da Ipek per troncare di netto la loro relazione segreta. Quest'ultima è distrutta, tanto che, piangendo, inizia a supplicarlo di non lasciarla. Peccato che l'imprenditore non abbia la minima intenzione di starla ad ascoltare e darle una seconda chance: tra loro è davvero finita.

Sezai caccia di casa Ipek, nelle Anticipazioni della puntata del 24 giugno 2025 di Tradimento

Oltan informa Guzide del ritrovamento di Ipek, la quale è viva e vegeta. La giudice si affretta a raggiungere Sezai per dargli subito la bella notizia. L'avvocato è sollevato al pensiero che Ipek sia ancora viva, ma al contempo non può nascondere il suo sdegno: com'è possibile che sua figlia sia stata in grado di architettare un piano tanto diabolico? Proprio per questo motivo, Sezai manda via di casa Ipek insieme a Neva, e non dà alla rossa nemmeno la possibilità di fornirgli una spiegazione. Dopodiché, Guzide riceve la visita di una potenziale cliente, Kadriye, la quale ha bisogno del suo aiuto per ritrovare il figlio che le è stato portato via...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 22 al 27 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.