Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 gennaio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 25 gennaio 2025.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento - la Fiction sostituisce Endless Love - e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 25 gennaio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 25 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 25 gennaio 2025 - Finn partirà all’attacco di Liam, pronto a mettere il rivale in un angolo. Il dottore minaccerà lo Spencer e gli intimerà di tenersi ben lontano da sua moglie e di non permettersi mai più di mettersi in mezzo al suo matrimonio. Il medico sarà una vera e propria furia ma il figlio di Bill non sarà da meno. Il giovane avrà un unico e solo obiettivo, che rivelerà a Steffy. Vorrà proteggere la Forrester e la sua famiglia da chiunque provi a metterla in pericolo. E userà ogni mezzo per riuscirci senza farsi spaventare da niente e nessuno. Il confronto tra i due uomini promette scintille. Vediamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 25 gennaio 2025 - Guzide ha preso una decisione: divorzierà da Tarik per portare quest'ultimo alla rovina finanziaria, ristabilire la sua dignità e vendicarsi per il torto subito. L'uomo, colto di sorpresa, prova a trattare, però la moglie non ha la minima intenzione di fare un passo indietro, tanto che si rifiuta di scendere a patti con lui e gli fa sapere che lo trascinerà in tribunale. Intanto, Yesim è vittima di un ricatto pericoloso: c'è un video in cui discute con il rapinatore e un anonimo ricattatore minaccia di mandarlo a Tarik, se non pagherà subito una bella cifra. In realtà, dietro c'è Burcu. La donna, in preda al panico, cerca aiuto proprio da quest'ultima. In un secondo momento, Guzide costringe Tarik a firmare l'atto di divorzio, con cui gli chiede tanti soldi; poi, lui annuncia a Yesim che sta per lasciare la moglie. Oylum, invece, sta andando a cena da Guzide e Sezai, quando incontra per strada un uomo che aggredisce una sua amica: s'intromette e viene scaraventata a terra, quindi sbatte la testa sul marciapiede. Tarik e la seconda moglie corrono da lei in ospedale. Quando la giudice li raggiunge, Yesim si chiude a chiave nella stanza con Oylum priva di sensi per non fargliela vedere. Come se non bastasse, la ragazza assume una finta infermiera per aizzare la figliastra contro Guzide: l'attrice racconta ad Oylum che sua madre ha aggredito Yesim senza nessuna ragione. Per finire, quest'ultima riceve la proposta di matrimonio da parte dell'amato... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 gennaio 2025 - Martina tenterà di convincere Curro a non partire per la guerra. La ragazza spererà di riuscirci ma purtroppo si renderà conto di non avere più alcuna presa su di lui e anzi di costituire il vero motivo per cui vuole lasciare la tenuta. Blanca intanto sarà molto contenta per Jana ma spronerà la ragazza a stare molto attenta a quello che potrebbe succedere a lei e Manuel dopo la loro decisione. Pelayo spiegherà a Catalina di non poterle prestare il denaro che le serve perché purtroppo ha dovuto consegnarlo tutto nelle mani di Don Lorenzo. Il ragazzo la spronerà a chiedere conferma direttamente al Capitano e a costringerlo a dirle una volta per tutte la verità. Qui la trama completa de La Promessa.

